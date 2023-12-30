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Новые коронавирусные ограничения: стало известно в каких регионах России вновь вводят масочный режим

Новые коронавирусные ограничения: стало известно в каких регионах России вновь вводят масочный режим

balashover.ru

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В связи с тем, что в России наблюдается активный рост числа заболевших ОРВИ, коронавирусом, гриппом и другими инфекционными заболеваниями, в некоторых регионах нашей страны было принято решение вернуть на неопределенное время масочный режим, пишет progorodsamara.

Так, теперь жители города Санкт-Петербург должны соблюдать следующие требования: запрещено находится без медицинских масок в больницах и поликлиниках, также запрещается на некоторое время посещать больных в стационарах, если вы не медперсонал или не люди, которые ухаживают за тяжелыми больными.

Ограничения вводятся и в школах северной столицы РФ: если 20 процентов школы заболеет вирусными заболеваниями, то учебное заведение переводится на дистанционный режим работы.

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