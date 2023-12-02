Новогодние праздники сократят: россиян огорошили новым заявлением по поводу выходных

Россиянам огласили окончательное расписание праздничных выходных. Длительность предстоящих новогодних каникул будет отличаться от прежних, потому что рабочих дней в январе 2024 года, к сожалению, прибавится, сообщает PRIMPRESS.

Согласно заявлению специалистов по труду, в связи с тем, что правительством Российской Федерации было принято решение изменить даты выходных дней, продолжительность новогодних каникул уменьшилась. А именно, граждане Российской Федерации в январе 2024 года будут работать 17 дней, при том что в 2022 году рабочие будни были равны 16-ти дням, а в 2021 - 15-ти.

Однако в декабре 2023 года ситуация лучше, так как 30 и 31 числа выпадают на субботу и воскресенье. Раньше, если 31 декабря выпадало на будний день недели, то его никто не отменял, и многие россияне начинали готовиться к встрече нового года только после завершения рабочего дня.

Таким образом, праздничные новогодние выходные будут длиться 10 дней: с 30 по 8 января. Рабочие будни в 2024 году для большинства россиян начнутся во вторник 9 января.