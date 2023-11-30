Российская зима характеризуется суровыми морозами и огромными кучами снега. Иногда случается так, что во время зимних погодных безумств наши ноги от холода не спасает даже самая качественная и дорогая обувь. Тем не менее, есть один простой и весьма дешевый способ защиты своих ножек от трескучих страшных минусов, сообщает ussurmedia.

Метод заключается в недорогом и быстром утеплении своих зимних ботинок, для которого вам понадобятся несколько минут и теплоотражающий материал, который продается в любом хозяйственном магазине. Важно, чтобы толщина материала была равна 4 миллиметрам, в противном случае обуться будет невозможно.

Сам процесс изготовления защиты ног от мороза прост: