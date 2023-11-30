Ноги больше не замерзнут: 1 неочевидный трюк сохранит тепло в обуви даже в страшный мороз
kartinky-i-risunki.ru
Российская зима характеризуется суровыми морозами и огромными кучами снега. Иногда случается так, что во время зимних погодных безумств наши ноги от холода не спасает даже самая качественная и дорогая обувь. Тем не менее, есть один простой и весьма дешевый способ защиты своих ножек от трескучих страшных минусов, сообщает ussurmedia.
Метод заключается в недорогом и быстром утеплении своих зимних ботинок, для которого вам понадобятся несколько минут и теплоотражающий материал, который продается в любом хозяйственном магазине. Важно, чтобы толщина материала была равна 4 миллиметрам, в противном случае обуться будет невозможно.
Сам процесс изготовления защиты ног от мороза прост:
- В первую очередь достаньте обычные стельки, приложите к теплоотражающему материалу, обведите по контуру тем, что есть под рукой и вырежьте;
- Затем, чтобы избежать высокой потливости ног, в заготовках нужно сделать отверстия;
- И в конце просто вставьте готовые стельки их теплоотражающего материала в ваши ботиночки фольгированной стороной к обычным стелькам. Чтобы сделать такую конструкцию более прочной, можно приклеить самодельные стельки суперклеем.