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Ноги больше не замерзнут: 1 неочевидный трюк сохранит тепло в обуви даже в страшный мороз

Ноги больше не замерзнут: 1 неочевидный трюк сохранит тепло в обуви даже в страшный мороз

kartinky-i-risunki.ru

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Российская зима характеризуется суровыми морозами и огромными кучами снега. Иногда случается так, что во время зимних погодных безумств наши ноги от холода не спасает даже самая качественная и дорогая обувь. Тем не менее, есть один простой и весьма дешевый способ защиты своих ножек от трескучих страшных минусов, сообщает ussurmedia.

Метод заключается в недорогом и быстром утеплении своих зимних ботинок, для которого вам понадобятся несколько минут и теплоотражающий материал, который продается в любом хозяйственном магазине. Важно, чтобы толщина материала была равна 4 миллиметрам, в противном случае обуться будет невозможно.

Сам процесс изготовления защиты ног от мороза прост:

  • В первую очередь достаньте обычные стельки, приложите к теплоотражающему материалу, обведите по контуру тем, что есть под рукой и вырежьте;
  • Затем, чтобы избежать высокой потливости ног, в заготовках нужно сделать отверстия;
  • И в конце просто вставьте готовые стельки их теплоотражающего материала в ваши ботиночки фольгированной стороной к обычным стелькам. Чтобы сделать такую конструкцию более прочной, можно приклеить самодельные стельки суперклеем.

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