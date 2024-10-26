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Никаких кредитов и ипотек: Набиуллина предрекла всей России новые беды

В решительном ответе на растущие инфляционные в...

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В решительном ответе на растущие инфляционные вызовы, Банк России 25 октября 2024 года официально повысил ключевую ставку до 21%, увеличив её на 200 базисных пунктов. Это решение было принято в контексте бурного роста инфляции, которая достигла отметки в 8,4% к октябрю, ускорившись с 7,5% в августе до 9,8% в сентябре.

Основания для повышения ставки

Бурный рост цен и усиление инфляционных ожиданий в экономике стали ключевыми факторами, побудившими Банк России к ужесточению монетарной политики. Ожидания населения и предприятий относительно дальнейшего повышения цен усиливают инфляционные тенденции, что требует от регулятора решительных действий для стабилизации экономической ситуации.

Экономические последствия решения

Подъем ключевой ставки окажет значительное влияние на кредитные и депозитные ставки. Ипотечные и потребительские кредиты подорожают, что может сдержать спрос и снизить потребительскую активность, помогая тем самым контролировать инфляцию. Повышение ставок также сделает банковские вклады более привлекательными, стимулируя накопления.

Для бизнеса, особенно в секторе малого и среднего предпринимательства, это увеличение может затруднить доступ к финансированию, что отразится на инвестиционной активности и уровне занятости.

Прогнозы и возможные сценарии

Банк России ожидает, что инфляционные процессы начнут замедляться в 2025 году, целеустремленно двигаясь к достижению целевого уровня в 4% к 2026 году. Однако, если ситуация требует, готов рассмотреть дополнительное повышение ставки в будущем.

Это действие Банка России подчеркивает его решимость в борьбе с инфляцией и поддержании экономической стабильности в стране, что является приоритетом в условиях неопределенности глобального экономического контекста.

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