Ни в коем случае не покупайте сейчас: эксперты рынка недвижимости дали свой прогноз

В настоящее время ситуация на российском рынке недвижимости очень неоднозначная, нестабильная и вместе с тем труднопрогнозируемая. Однако эксперт по недвижимости постарался объяснить россиянам, какая сейчас обстоят дела, и почему покупку квартиры лучше отложить, сообщает ngs.ru.

Согласно словам специалиста, цены на недвижимость в России будут продолжать расти, пока не появятся прецеденты, которые это остановят: если ключевая ставка в России продолжит расти, то согласно прогнозу, ипотека достигнет своего пика и просто встанет, так как спрос будет стремительно падать, а предложение расти. Такая ситуация в свою очередь приведет к тому, что стоимость на квартиры и недвижимость в целом рухнет. По мнению эксперта, это самое хорошее развитие событий, так как подобный скачок цен снизит уровень общей инфляции. Поэтому у россиян, желающих приобрести жилье, появится больше возможностей для покупки собственной квартиры.

В связи со сложившейся ситуацией в стране, включая рынок недвижимости, активно развивающуюся инфляцию и очередное повышение ключевой ставки Центробанком до 16% годовых, специалист предполагает, что цены на квартиры упадут ближе к 2026 году.