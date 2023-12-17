Ни в коем случае не покупайте квартиру: эксперты рынка недвижимости дали свой прогноз

Вопрос недвижимости представляет интерес для многих людей, особенно учитывая нестабильность на рынке, которая продолжается в последние полтора года. Это вызывает самые разные вопросы: стоит ли сейчас покупать квартиру или лучше подождать, будут ли снижаться цены на жилье, какие ипотечные программы предлагают банки.



По словам эксперта, ситуация на рынке недвижимости по всей стране остается нестабильной и труднопредсказуемой. Застройщики активно строят новые объекты, и цены продолжают расти по тем же причинам, что и в предыдущем году.



"Прежде всего, это связано с активным предоставлением ипотеки, в том числе и льготной, а также другими программами, которые позволяют приобрести жилье с преимуществами. Нельзя исключать также влияние роста курса доллара, который является важным фактором в формировании цен на рынке недвижимости", - пояснил риелор Вахтанг Хоргуани.

Еще одним аспектом является безопасность сделок. Сюда можно отнести использование эскроу-счетов, которые позволяют людям почувствовать уверенность и безопасность при вложении денег в недвижимость, будь то для проживания или инвестиций. Эти факторы также стимулируют рост цен. Поэтому следует понимать, что цены будут продолжать расти, пока не появятся обстоятельства, способные их остановить. Одними из таких обстоятельств, способных нарушить рост цен, являются действия Центрального банка по повышению ставок по ипотечным кредитам