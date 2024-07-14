Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество собрало марки сливочного масла, которое лучше не брать

В исследовании Роскачества были обнаружены нарушения при проверке составов сливочного масла, продаваемого в магазинах. Исследование показало, что продукты на самом деле могут содержать добавки.



Основной проблемой, выявленной экспертами, стало присутствие растительных жиров в масле с маркировкой 82,5%. Замена молочных жиров на растительные — это распространенная история среди производителей, стремящихся сократить затраты, что вводит в заблуждение потребителей и ставит под вопрос качество продукции.



Проблемы также были обнаружены в масле с жирностью 72,5%. Продукция известных брендов, таких как «Солнечная долина» и «Деревенская буренка», содержала добавки растительного происхождения, что является недопустимым для продуктов, заявленных как чисто молочные.



В свете этих открытий, Роскачество настоятельно рекомендует потребителям проявлять бдительность при покупке сливочного масла. Важно внимательно изучать состав продукта на упаковке и выбирать те изделия, которые гарантированно произведены из натуральных сливок. Это поможет избежать потребления продуктов с нежелательными добавками.

Регулярные проверки и публикация результатов являются эффективным способом защиты здоровья граждан, а также стимулируют производителей поддерживать высокие стандарты качества своих продуктов. Это способствует созданию честной конкуренции на рынке и повышению общей прозрачности пищевой индустрии.



Таким образом, результаты данного исследования являются напоминанием о том, что только совместные усилия регуляторов, производителей и информированных потребителей могут гарантировать безопасность и качество продуктов питания на полках магазинов.