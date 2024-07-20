Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое лучше не пробовать

Основной замеченный недочет — это использование растительных жиров в продукции, которая должна содержать 82,5% молочного жира и производиться исключительно из сливок, согласно маркировке

antipotok.ru

Подписаться в Telegram

Недавний анализ Роскачества показал, что значительное количество сливочного масла в российских торговых сетях не отвечает обещанным стандартам качества. Исследование выявило серьезные проблемы в составе этого важного для питания продукта.

Основной замеченный недочет — это использование растительных жиров в продукции, которая должна содержать 82,5% молочного жира и производиться исключительно из сливок, согласно маркировке. Эта замена ценных ингредиентов на более дешевые опции не только подрывает доверие потребителей, но и ставит под сомнение этические стандарты производителей.


Кроме того, разочарование вызвало масло с содержанием жира 72,5%, где в продуктах известных брендов «Солнечная долина» и «Деревенская буренка» обнаружились компоненты растительного происхождения. Это открытие может вызвать озабоченность у потребителей, которые рассчитывают на покупку высококачественных и натуральных продуктов.

Подобные находки подтверждают необходимость усиления контроля и улучшения прозрачности в пищевой индустрии. Также они подчеркивают важность правдивой информации для потребителей о составе продуктов, которые они приобретают для своих семей.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Паша Техник появился в аэропорту Казани

Новости Казани

день назад

2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани

службы травить тараканов стоимость гарантия

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольском районе был замечен смерч

Новости Татарстана

6 часов назад

В Набережных Челнах цены на такси подскочили до исторического максимума

эвакуатор с частичной погрузкой в Санкт-Петербурге

Новости Казани

8 часов назад

Волынец хочет запретить концерт рэпера Кишлака

Новости Казани

6 часов назад

Казань стала рекордсменом по росту цен на новое жилье

Новости Казани

день назад

21 мигранта нашли на стройке ЖК в Казани
Лонгриды
2 дня назад

«Больших надежд на изменения не возлагают»: чем закончилась история Зиганшина с крановщиком

«Больших надежд на изменения не возлагают»: чем закончилась история Зиганшина с крановщиком

Новости Татарстана

34 минуты назад

Казанца посадили за приставленный к шее полицейского пистолет

Новости Казани

час назад

Казанцы сами спасли собаку из люка после отказа спецслужб приезжать

Новости Казани

2 часа назад

Сотрудники ДПС помогли спастись жильцам многоквартирного дома от пожара

Новости Казани

4 часа назад

Победители олимпиад из Казани будут получать от города до 40 тыс. рублей
В РТ обнаружили слив неизвестных отходов
Новости Татарстана
день назад

В РТ обнаружили слив неизвестных отходов

Новости Казани

4 часа назад

Электротранспорт Казани полностью переходит на бескондукторную оплату

Новости Татарстана

8 часов назад

8 школ и 10 дошкольных учреждений появится в Татарстане в 2024 году

Лонгриды

день назад

Территория MiXX Tele2: что стоит посмотреть обязательно и почему все бесплатно
Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
Татарстанская спортсменка взяла золото на чемпионате РФ по тяжелой атлетике
Новости Татарстана
день назад

Татарстанская спортсменка взяла золото на чемпионате РФ по тяжелой атлетике