Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое лучше не пробовать

Недавний анализ Роскачества показал, что значительное количество сливочного масла в российских торговых сетях не отвечает обещанным стандартам качества. Исследование выявило серьезные проблемы в составе этого важного для питания продукта.



Основной замеченный недочет — это использование растительных жиров в продукции, которая должна содержать 82,5% молочного жира и производиться исключительно из сливок, согласно маркировке. Эта замена ценных ингредиентов на более дешевые опции не только подрывает доверие потребителей, но и ставит под сомнение этические стандарты производителей.



Кроме того, разочарование вызвало масло с содержанием жира 72,5%, где в продуктах известных брендов «Солнечная долина» и «Деревенская буренка» обнаружились компоненты растительного происхождения. Это открытие может вызвать озабоченность у потребителей, которые рассчитывают на покупку высококачественных и натуральных продуктов.Подобные находки подтверждают необходимость усиления контроля и улучшения прозрачности в пищевой индустрии. Также они подчеркивают важность правдивой информации для потребителей о составе продуктов, которые они приобретают для своих семей.