Новости России
· Алина Алмакаева

Ни капли сливок, сплошная соя: в Роскачестве назвало марки сыра, которые не стоит брать даже по акции

Ни капли сливок, сплошная соя: в Роскачестве назвало марки сыра, которые не стоит брать даже по акции

cheeseandmeat.ru

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Эксперты Российской системы качества провели всеобъемлющий анализ одного из наиболее популярных среди российских покупателей продуктов - сыра, производимого на отечественных предприятиях. К сожалению, результаты исследования оказались далеко неутешительными: выяснилось, что некоторые производители продают фальшивые продукты, - настоящий шок для отечественного потребителя, обнаружила PRIMPRESS.

В соответствии с утверждениями специалистов Роскачества, истинный и безопасный для пищевого потребления сыр должен быть изготовлен из настоящего молока, что, конечно, требует высоких затрат на производство.

К несчастью, не все производители сырных изделий оказываются честными и добросовестными: эксперты Роскачества обнаружили в некоторых образцах замещение молока растительными жирами, созданными для сокращения затрат на производство сыра. В итоге такая стратегия снижения затрат приводит к появлению на прилавках российских магазинов продуктов, нарушающих Государственные стандарты и являющихся опасными для потребления.

Была проведена масштабная проверка Российской системы качества с нидерландским сыром, который производится 30 российскими брендами. Этот вид продукции является наиболее привлекательным для российских покупателей.

В результате исследования в черный список Роскачества были внесены сыры из следующих регионов России: «Голландский» сыр из Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Курской области и Ставропольского края. Эксперты настоятельно рекомендуют не приобретать продукты из указанных регионов, так как они содержат растительные жиры, оказывающие вредное воздействие на организм человека.

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