«Неделя будет жуткой»: синоптики резко изменили прогноз на текущую неделю

Специалисты по прогнозам погоды предупреждают жителей России, что после снегопадов, которые оказались вызывающими трудности для многих регионов, наступит новая серия климатических изменений в середине января. Эти перемены включают в себя:

Мощную волну тепла в Центральной России: прогнозируется резкое повышение температуры воздуха в регионах Центральной России, включая Москву. Температура может подняться до плюс 2 градусов выше нуля. Это приведет к таянию снега и созданию трудных условий на дорогах и тротуарах.

Безумную погоду на северо-западе: в Санкт-Петербурге ожидается резкое повышение температуры от 19 градусов ниже нуля до плюс 3 градусов за один день. Прогнозируются ледяные дожди и мокрые снегопады.

Теплоту в регионах Поволжья: в этих регионах тоже стоит ожидать повышения температуры. С -12 градусов она поднимется до -4 градусов. В середине недели начнутся снегопады, но они не будут такими интенсивными, как на прошлой неделе.

Эти изменения могут повлиять на общественную безопасность и требуют от граждан предпринимать меры предосторожности в условиях переменчивой погоды, передает «Примпресс».