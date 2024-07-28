Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Недалеко от Туапсе 27 июля произошло землетрясение

Ранним утром 27 июля жители Туапсинского района...

tuapsevesti.ru

Подписаться в Telegram

Ранним утром 27 июля жители Туапсинского района ощутили землетрясение магнитудой 3,7. Эпицентр сейсмической активности располагался в море, между Туапсе и Лазаревским, примерно в 40 километрах от побережья на глубине 5 километров.

Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале администрации района, инцидент не привел к каким-либо серьезным разрушениям или человеческим жертвам. Власти продолжают следить за обстановкой и обновляют данные, призывая население оставаться на связи и внимательно относиться к инструкциям безопасности.

Такие магнитуды землетрясений обычно не несут большой угрозы, но могут быть заметными для жителей близлежащих территорий. Местные службы поддерживают готовность к возможным послешокам и обеспечивают все необходимые меры для предотвращения и минимизации потенциальных рисков.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

выморить тараканов из квартиры москва

Лонгриды

11 часов назад

«Вдохнули новую жизнь»: что происходит с номерами Михайлова

Интересное в Казани

2 дня назад

Казанцы продегустировали топ-20 видов моёженого с необычными вкусами

ремонт сабвуфера в Екатеринбурге

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане с 1 марта 2025 ограничат время и места продажи алкоголя

Новости Казани

16 часов назад

В Казани около колледжа лежит тело

Новости Казани

день назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов

Новости Казани

18 часов назад

В Казани девушка погибла, выпав из окна 9 этажа

Новости Казани

день назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс
Новости Татарстана
18 часов назад

В Татарстане с 15 июля капуста подорожала на 6,84%

Картофель поднялся в цене на 1,50%

Новости Татарстана

14 часов назад

В 22 детских лагерях Татарстана были найдены нарушения

Новости Татарстана

14 часов назад

Роспотребнадзор РТ не обнаружил лихорадку Западного Нила

Новости Татарстана

15 часов назад

Гидрометцентр предупредил татарстанцев о грозах и ветре до 18 м/с

Новости Татарстана

15 часов назад

Новым директором ГИСУ РТ 27 июля назначен Ильнар Хафизов
В поселке Дубровка погиб 10-летний мальчик на к...
Новости Татарстана
17 часов назад

В поселке Дубровка погиб 10-летний мальчик на квадроцикле

Новости Татарстана

18 часов назад

В аэропортах Татарстана сняты ограничения

Новости Татарстана

18 часов назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены ограничения на полеты

Новости Татарстана

19 часов назад

Начальника Соцзащиты Казани оштрафовали за невыдачу документа отцу
«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить дом
В РТ уличных аниматоров начнут штрафовать до 5 ...
Новости Татарстана
21 час назад

В РТ уличных аниматоров начнут штрафовать до 5 000 за навязывание услуг