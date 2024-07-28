Недалеко от Туапсе 27 июля произошло землетрясение

Ранним утром 27 июля жители Туапсинского района ощутили землетрясение магнитудой 3,7. Эпицентр сейсмической активности располагался в море, между Туапсе и Лазаревским, примерно в 40 километрах от побережья на глубине 5 километров.

Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале администрации района, инцидент не привел к каким-либо серьезным разрушениям или человеческим жертвам. Власти продолжают следить за обстановкой и обновляют данные, призывая население оставаться на связи и внимательно относиться к инструкциям безопасности.

Такие магнитуды землетрясений обычно не несут большой угрозы, но могут быть заметными для жителей близлежащих территорий. Местные службы поддерживают готовность к возможным послешокам и обеспечивают все необходимые меры для предотвращения и минимизации потенциальных рисков.