Новости России
· Ульяна Сенько

«Не вздумайте покупать, даже по акции»: в Роскачестве заявили о марках сыра, которые не стоит покупать

«Не вздумайте покупать, даже по акции»: в Роскачестве заявили о марках сыра, которые не стоит покупать

zdorovieinfo.ru

Подписаться в Telegram

Эксперты Российской системы качества проверили около 30 образцов популярного у граждан РФ голландского сыра, производимого отечественными торговыми брендами, и назвали марки, от покупки которых стоит воздержаться, сообщает PRIMPRESS.

В итогах исследования содержится следующая информация: голландские сыры, которые производятся в Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Курской области и Ставропольском крае, не рекомендуется употреблять в пищу из-за присутствующего в них пальмового масла, которое непорядочные производители используют в целях экономии, заменяя им положенные молочные жиры в соответствии с ГОСТ. Растительные жиры или пальмовое масло вредны для организма человека тем, что при их частом и избыточном употреблении они могут спровоцировать развитие болезней сердца и стремительный нездоровый рост массы тела.

Однако не все производители оказались недобросовестными. Голландские сыры под брендами «Красная цена», которая продается в магазинах торговой сети «Пятерочка», «Моя цена», которую можно купить в супермаркетах «Магнит», а также «Сыробогатов», «Белебеевский» и «Первым делом» были одобрены специалистами Российской системы качества, так как в их составах не было обнаружено нарушений Государственных стандартов и вредных ингредиентов для употребления в пищу.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

6 тысяч рублей, стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани

Интересное в Казани

день назад

Предприниматели выбирают удобство: как бизнес использует облачные сервисы для совместной работы

фирмы по травле тараканов в москве с гарантией

Лонгриды

день назад

Огромный чак-чак, уникальная операция и сутки в ледяной воде: за какие заслуги татарстанцы попадали в Книгу рекордов Гиннесса

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

устройство натяжных потолков цена за м2 в Москве

Общество

день назад

Как начать зарабатывать больше, потратив лишь 40 минут в день?

Новости Казани

день назад

Синоптики рассказали, когда в Казань придут холода

Новости Казани

13 часов назад

Подсчитано, сколько будет стоит проезд по М-12 от Москвы до Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане за 2023 год уволилось 168 врачей

Новости Казани

день назад

В Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду с 16 ноября
Лонгриды
8 дней назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Татарстана

2 часа назад

672 многоквартирных дома отремонтируют в 2024 году в Татарстане

Новости Татарстана

4 часа назад

4G на трассе М-12 от Москвы до Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане не хватает 1,3 тысячи врачей

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане вырастет взнос за капитальный ремонт
В Казани у "Чаши" начали ставить новогоднюю елку
Новости Казани
день назад

В Казани у "Чаши" начали ставить новогоднюю елку

Новости Казани

7 часов назад

Основателя казанских заведений "Море&Море" и "Каспийка" объявили в розыск

Новости Казани

7 часов назад

В Казани для строительства второй линии метро власти изымут два земельных участка

Новости Казани

7 часов назад

В поселке Левченко открыли новый комплекс мечети "Сулейман"
Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань
Новости Казани
2 дня назад

Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань