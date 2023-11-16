«Не вздумайте покупать, даже по акции»: в Роскачестве заявили о марках сыра, которые не стоит покупать

Эксперты Российской системы качества проверили около 30 образцов популярного у граждан РФ голландского сыра, производимого отечественными торговыми брендами, и назвали марки, от покупки которых стоит воздержаться, сообщает PRIMPRESS.

В итогах исследования содержится следующая информация: голландские сыры, которые производятся в Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Курской области и Ставропольском крае, не рекомендуется употреблять в пищу из-за присутствующего в них пальмового масла, которое непорядочные производители используют в целях экономии, заменяя им положенные молочные жиры в соответствии с ГОСТ. Растительные жиры или пальмовое масло вредны для организма человека тем, что при их частом и избыточном употреблении они могут спровоцировать развитие болезней сердца и стремительный нездоровый рост массы тела.

Однако не все производители оказались недобросовестными. Голландские сыры под брендами «Красная цена», которая продается в магазинах торговой сети «Пятерочка», «Моя цена», которую можно купить в супермаркетах «Магнит», а также «Сыробогатов», «Белебеевский» и «Первым делом» были одобрены специалистами Российской системы качества, так как в их составах не было обнаружено нарушений Государственных стандартов и вредных ингредиентов для употребления в пищу.