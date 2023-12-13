Новости России
· Ульяна Сенько

«Не вздумайте брать, даже со скидкой»: Роскачество предупредило всех, кто ходит в «Магнит», «Ашан» и «Пятерочку»

«Не вздумайте брать, даже со скидкой»: Роскачество предупредило всех, кто ходит в «Магнит», «Ашан» и «Пятерочку»

iduvmagaz.ru

Подписаться в Telegram

На пороге долгожданный всеми россиянами праздник, Новый год, к которому уже начала готовиться вся страна. Эксперты Российской системы качества предупреждают, что в настоящее время на полках магазинов можно нарваться на фальшивую красную икру, которая является одним из самых популярных продуктов для праздничного застолья, пишет PRIMPRESS.

Однако есть методы, с помощью которых можно определить настоящая перед вами икра или нет. О них рассказали специалисты Роскачества.

Первый заключается в цене продукта: если перед вами икра, за килограмм которой продавцы требуют менее 4-х тысяч рублей, то, вероятнее всего, перед вами подделка.

А если вы уже приобрели товар, и вас начали терзать сомнения по поводу его натуральности, то добавьте ложку красной икры в кипяток и понаблюдайте: если продукт свернется, то будьте уверены, она настоящая, так как белок, находящийся в натуральной икре, при взаимодействии с горячей водой всегда сворачивается.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

Бывший голкипер «Локомотива» заявил, что в детстве был «чушпаном»

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

служба по борьбе с тараканами служба уничтожения тараканов москва

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане введут новые правила для выгула домашних питомцев

Интересное в Казани

2 дня назад

Проекты "Ак Барс Дом" получили признание на Международном архитектурно-строительном форуме "Казаныш"

юрист по осаго москва в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

Министр молодежи РТ дал объяснение термину «казанский феномен»

Новости Татарстана

3 часа назад

Ильсур Метшин принял участие в чествовании врачебных династий Казани

Новости Татарстана

день назад

В интернет слили заключительные серии «Слово пацана»

Новости Татарстана

день назад

В Казани завершено строительство остановочного павильона у парка Горького

Новости Татарстана

день назад

В Казани умер президент союза строителей РТ Рим Халитов
Лонгриды
4 часа назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

час назад

Расписание поезда Казань-Кукмор изменится

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Татарстана

2 часа назад

В Зеленодольске появится спортивный комплекс за 300 млн

Новости Татарстана

2 часа назад

Тома Круза заметили в компании дочери экс-депутата Госдумы Рината Хайрова
Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее
Лонгриды
3 дня назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Новости Татарстана

2 часа назад

Велимир Перасович был признан тренером года

Новости Татарстана

3 часа назад

Ильсур Метшин принял участие в чествовании врачебных династий Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

На 30% вырос объем инвестиций в Татарстан
Новогодний Open Space Market объявил программу
Интересное в Казани
5 дней назад

Новогодний Open Space Market объявил программу