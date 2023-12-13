«Не вздумайте брать, даже со скидкой»: Роскачество предупредило всех, кто ходит в «Магнит», «Ашан» и «Пятерочку»

На пороге долгожданный всеми россиянами праздник, Новый год, к которому уже начала готовиться вся страна. Эксперты Российской системы качества предупреждают, что в настоящее время на полках магазинов можно нарваться на фальшивую красную икру, которая является одним из самых популярных продуктов для праздничного застолья, пишет PRIMPRESS.

Однако есть методы, с помощью которых можно определить настоящая перед вами икра или нет. О них рассказали специалисты Роскачества.

Первый заключается в цене продукта: если перед вами икра, за килограмм которой продавцы требуют менее 4-х тысяч рублей, то, вероятнее всего, перед вами подделка.

А если вы уже приобрели товар, и вас начали терзать сомнения по поводу его натуральности, то добавьте ложку красной икры в кипяток и понаблюдайте: если продукт свернется, то будьте уверены, она настоящая, так как белок, находящийся в натуральной икре, при взаимодействии с горячей водой всегда сворачивается.