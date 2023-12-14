«Не вздумайте брать, даже по акции»: Роскачество предупредило всех, кто ходит в «Магнит», «Ашан» и «Пятерочку»

Гражданам Российской Федерации настоятельно рекомендуют внимательно и ответственно подходить к выбору продуктов для праздничного стола, так как в последнее время на полках магазинов все чаще стали появляться подделки и имитации, в число которых входит и выдаваемая за настоящую фальшивая красная икра, сообщает PRIMPRESS.

Российская система качества - это организация, которая следит и контролирует качество и безопасность продуктов питания, предлагаемых россиянам. К сожалению, все сразу проверить эксперты Роскачества не могут, и нарваться на фальсификат в популярных магазинах можно чаще, чем кажется.

Красная икра всегда присутствует на любом праздничном новогоднем столе, поэтому эксперты дали несколько рекомендаций по тому, как следует выбирать икру в магазине, чтоб не потратить деньги на подделку.

Первое и самое важное, на что специалисты советуют обращать внимание, это цена продукта: если магазин предлагает вам красную икру, килограмм которой стоит менее 4-х тысяч рублей, то, скорее всего, перед вами фальшивка.

В том случае, если вы приобрели лососевую икру, но сомневаетесь в ее натуральности, то добавьте ее в горячую воду: настоящий продукт должен свернуться из-за содержащегося в нем большого количества белка, но если такого не произойдет, то вас обманули и икра ненастоящая.