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· 16+ · Полина Модестова

Не варю свеклу часами — достаточно 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Этот метод не только экономит время, но и помог...

attuale.ru

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Традиционное варение свеклы может занять несколько часов, но благодаря новому подходу, опубликованному на портале hibiny.ru, этот процесс можно сократить до всего 15 минут. Этот метод не только экономит время, но и помогает избежать распространения неприятного запаха по дому.

Инновационный способ приготовления свеклы

Выбор правильного размера свеклы имеет значение: средний размер предпочтительнее из-за более короткого времени приготовления и лучшего вкуса. Перед варкой тщательно очистите свеклу, потирая верхний слой кожицы губкой, чтобы сок оставался внутри, и оставьте хвостик нетронутым.

Процесс приготовления следующий:

  1. Опустите свеклу в кипящую воду.
  2. Варите на максимальном огне и оставьте кастрюлю без крышки.
  3. Через две минуты после начала варки добавьте в воду кусочек хлеба, что поможет нейтрализовать запах.
  4. Варите ровно 15 минут, затем сразу снимите кастрюлю с огня.
  5. Быстро вылейте горячую воду и залейте свеклу холодной водой на следующие 15 минут.

По завершении этих шагов свекла будет готова к дальнейшему использованию. Быстрое охлаждение эффективно "запечатывает" тепло внутри корнеплода, что доводит его до полной готовности.

Запекание свеклы как альтернатива

Для тех, кто предпочитает более медленный метод, запекание свеклы в духовке — отличный выбор. Оберните корнеплоды в несколько слоев фольги и поместите их на решетку. Запекайте при температуре 190 градусов Цельсия в течение 60-90 минут в зависимости от их размера. Этот метод позволяет свекле сохранить свой естественный цвет и вкус, делая овощ сочным и ароматным.

Выводы

Эти новаторские подходы к приготовлению свеклы могут значительно упростить ваш кулинарный процесс, позволяя вам наслаждаться здоровым и вкусным блюдом без лишних хлопот и неприятных запахов. Протестируйте эти методы и возможно, они изменят ваше отношение к приготовлению свеклы навсегда.

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