Не варю свеклу часами — достаточно 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом
attuale.ru
Традиционное варение свеклы может занять несколько часов, но благодаря новому подходу, опубликованному на портале hibiny.ru, этот процесс можно сократить до всего 15 минут. Этот метод не только экономит время, но и помогает избежать распространения неприятного запаха по дому.
Инновационный способ приготовления свеклы
Выбор правильного размера свеклы имеет значение: средний размер предпочтительнее из-за более короткого времени приготовления и лучшего вкуса. Перед варкой тщательно очистите свеклу, потирая верхний слой кожицы губкой, чтобы сок оставался внутри, и оставьте хвостик нетронутым.
Процесс приготовления следующий:
- Опустите свеклу в кипящую воду.
- Варите на максимальном огне и оставьте кастрюлю без крышки.
- Через две минуты после начала варки добавьте в воду кусочек хлеба, что поможет нейтрализовать запах.
- Варите ровно 15 минут, затем сразу снимите кастрюлю с огня.
- Быстро вылейте горячую воду и залейте свеклу холодной водой на следующие 15 минут.
По завершении этих шагов свекла будет готова к дальнейшему использованию. Быстрое охлаждение эффективно "запечатывает" тепло внутри корнеплода, что доводит его до полной готовности.
Запекание свеклы как альтернатива
Для тех, кто предпочитает более медленный метод, запекание свеклы в духовке — отличный выбор. Оберните корнеплоды в несколько слоев фольги и поместите их на решетку. Запекайте при температуре 190 градусов Цельсия в течение 60-90 минут в зависимости от их размера. Этот метод позволяет свекле сохранить свой естественный цвет и вкус, делая овощ сочным и ароматным.
Выводы
Эти новаторские подходы к приготовлению свеклы могут значительно упростить ваш кулинарный процесс, позволяя вам наслаждаться здоровым и вкусным блюдом без лишних хлопот и неприятных запахов. Протестируйте эти методы и возможно, они изменят ваше отношение к приготовлению свеклы навсегда.
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