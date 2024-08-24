Не по усикам и даже не по попке: самый сладкий арбуз определяют именно этим секретным способом

С приближением арбузного сезона многие из нас стремятся выбрать самый сладкий и сочный плод. Евгения Почкаева, эксперт по пищевым технологиям из Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, поделилась своими секретами, как сделать правильный выбор.

Осмотрите кожуру: ключ к зрелости

Главное, что нужно осмотреть - кожуру арбуза. Если вы видите, что на ней выделяются четкие чередования темно-зеленых и светлых полос, то плод, скорее всего, вполне зрелый. При этом светлые полосы должны быть хорошо выражены, так как это признак того, что арбуз оптимально созрел.

Ищите полевое пятно

Не менее важно и наличие полевого пятна. Полевое пятно - это небольшой светлый участок, который будет расположен на арбузе. Он говорит о том, что плод продолжительное время был на грядке и не просто созрел, но и получил достаточно питания от земли, сообщает РБК.

Проверка плодоножки

Важно также осмотреть плодоножку и усик арбуза. Если они сухие и имеют коричневатый оттенок, это прекрасный признак того, что арбуз полностью созрел и готов к употреблению.

Метод стука: как правильно прослушать арбуз

Простукивание арбуза может многое рассказать о его внутреннем состоянии. Звук должен быть глубоким и насыщенным, что указывает на высокий уровень влажности и отличное созревание плода.

Вес и форма плода

Выбирая арбуз, стоит обратить внимание на его вес и форму. Идеальный арбуз обычно тяжелее, чем кажется, и имеет правильную, ровную круглую форму. Это свидетельствует о равномерном распределении соков внутри плода.

Время покупки: выбирайте сезон

Лучший момент для покупки арбузов — время их естественного созревания. В этот период они не только самые вкусные, но и содержат максимум полезных веществ.

Следуя этим советам, вы сможете выбрать идеальный арбуз, который станет настоящим украшением летнего стола и доставит удовольствие всей семье.