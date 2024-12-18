«Не платите там своей картой»: Роскачество обратилось ко всем покупателям Wildberries и Ozon

В эру цифровых технологий покупки в интернете стали неотъемлемой частью нашей жизни. Платформы, такие как Wildberries, AliExpress и Ozon, предлагают широкий ассортимент товаров, доступных с нескольких кликов.

Однако удобство онлайн-шопинга сопряжено с рисками, так как киберпреступники постоянно ищут способы доступа к вашим финансам.

Опасности онлайн-шопинга

С каждым годом увеличивается количество мошеннических схем, связанных с онлайн-покупками. От фишинговых атак, имитирующих известные интернет-магазины, до прямого взлома аккаунтов — методы кибермошенников становятся всё изощреннее.

Советы Роскачества по безопасным покупкам

Эксперты Роскачества подчеркивают необходимость защиты основного банковского счета и рекомендуют несколько способов минимизации рисков:

Использование виртуальных карт: Создайте отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок. Это позволит изолировать основной счет от потенциальных угроз и облегчит контроль за расходами.

Пополнение перед покупкой: Вносите на карту деньги непосредственно перед совершением покупки, и только в той сумме, которая необходима. Это сокращает возможные потери в случае мошенничества.

Двухфакторная аутентификация: Включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты ваших аккаунтов на платформах и в банковских приложениях.

Проверка продавца и товара: Всегда тщательно изучайте отзывы о продавце и условия возврата товара. Не доверяйте продавцам с малым количеством отзывов или с низким рейтингом.

Избегание подозрительных ссылок: Не переходите по сомнительным ссылкам и не загружайте файлы с неизвестных сайтов, даже если они представлены как часть сделки.

Следуя этим простым правилам, вы сможете существенно снизить риск стать жертвой мошенников и защитить свои финансы при онлайн-шопинге. Онлайн-покупки должны быть не только удобными, но и безопасными. Будьте бдительны и ответственны, используя все доступные средства для защиты своих средств и данных, сообщает prochepetsk.ru.