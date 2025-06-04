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Не останется даже на мороженое: с 1 июля сильно повысятся тарифы ЖКХ

С 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальн...

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С 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в России поднимутся в среднем на 11,9%. Индексация коснётся газа, воды, электроэнергии, отопления и вывоза мусора.

Максимальный уровень роста устанавливается региональными властями в пределах от 8,6% до 21,1%, с возможным отклонением до 5%.

Рост тарифов в регионах:

  • Самый высокий рост ожидается в Пермском крае — до 21,1% с возможным увеличением ещё на 4,2%.
  • В Архангельской области тарифы могут вырасти до 20% (+4,8% отклонения).
  • Наименьшая индексация — в Амурской области (8,6%), Республике Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийском АО (9%).
  • В Московской области рост составит в среднем 13,3%, но с учётом предельного отклонения тарифы могут увеличиться до 18,3%.
  • В Москве рост тарифов ограничен 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, без возможности дополнительного повышения.

На сколько подорожают услуги:

  • Электроэнергия вырастет в цене в среднем на 12,6%.
  • Газ подорожает на 10,3%.
  • Вода и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) подорожают на 10–12%.
  • В Москве тариф на вывоз мусора увеличится на 14,9%, в Санкт-Петербурге — на 11,9%.

Для примера, при среднем платеже 5000 рублей и индексации 15% сумма увеличится до 5750 рублей. Повышение по видам услуг может быть неравномерным, но итоговый рост платежа не должен превышать установленного уровня.

Почему растут цены на коммуналку?

  • Рост инфляции и оптовых цен на ресурсы.
  • Расходы на газификацию и крупные инвестиционные проекты в энергетике.
  • Более 40% коммунальных сетей требуют замены из-за износа.
  • Необходимость модернизации теплосетей и оборудования управляющих компаний.

Эксперты подчёркивают, что пересмотр тарифов связан с острой необходимостью обновления инфраструктуры и общим ростом цен в стране.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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