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Не на 7,3 %, а больше: россиянам сообщили о приятных изменениях по январской индексации пенсий — как бальзам на душу

С начала 2025 года российские пенсионеры ощутил...

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С начала 2025 года российские пенсионеры ощутили значительное улучшение своего финансового положения: пенсии были увеличены на 7,3%, что на 2,8% превысило ранее запланированный уровень.

Как отметил профессор Вадим Виноградов, это решение связано с фактическим уровнем инфляции за 2024 год, составившим те же 7,3%.

Основные изменения в пенсионной системе

1. Индексация пенсий для всех категорий пенсионеров

С 2025 года индексация пенсий возобновлена даже для работающих пенсионеров, что не проводилось с 2016 года. Теперь страховые пенсии увеличиваются без исключений, обеспечивая всем пенсионерам защиту от инфляции.

2. Увеличение выплат для льготных категорий

С 1 февраля 2025 года размеры ежемесячных выплат для инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготных категорий граждан также увеличены, что отражает стремление компенсировать рост цен на товары и услуги.

3. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

С 1 августа 2025 года Социальный фонд России проведет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Корректировка будет базироваться на их индивидуальном пенсионном коэффициенте, который определяется страховыми взносами за 2024 год.

Цель реформы

Эти меры направлены на сохранение и улучшение уровня жизни пенсионеров, особенно в условиях высокой инфляции. Включение всех категорий пенсионеров в программу индексации и дополнительная поддержка льготников призваны компенсировать рост расходов на продукты и услуги, что особенно важно для социально уязвимых групп.

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