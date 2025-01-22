Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Не на 7,3 %, а больше: россиянам рассказали о приятных изменениях по январской индексации пенсий — как бальзам на душу

В начале 2025 года в России были внедрены значи...

vk.com

Подписаться в Telegram

В начале 2025 года в России были внедрены значимые изменения в пенсионной системе, которые приятно удивили пенсионеров.

Согласно информации, пенсии были увеличены на 7,3%, что на 2,8% превышает первоначальные прогнозы. Это увеличение отражает реальный уровень инфляции за предыдущий год, как подчеркнул профессор Вадим Виноградов.

Основные новшества в пенсионной политике

1. Восстановление индексации для всех пенсионеров

Одним из ключевых нововведений стало восстановление индексации пенсий для всех категорий пенсионеров, включая работающих. Эта мера была приостановлена в 2016 году, и её возобновление означает, что в 2025 году пенсии всех пенсионеров были проиндексированы.

2. Повышение выплат льготным категориям

С первого февраля текущего года реализовано повышение ежемесячных выплат для льготных категорий граждан, таких как инвалиды и ветераны. Это увеличение предназначено для компенсации инфляции и улучшения финансового положения уязвимых слоев населения.

3. Адаптация пенсий работающих граждан

С августа 2025 года внедрен перерасчет пенсий работающих пенсионеров, основанный на их пенсионных коэффициентах, которые зависят от взносов, уплаченных в предыдущем году. Это обновление обеспечит более справедливое и актуальное отражение их трудового вклада.

Значение и влияние этих изменений

Повышение пенсий и восстановление индексации являются мерами поддержки, направленными на обеспечение стабильности и достойного уровня жизни для пенсионеров в условиях растущих цен. Эти шаги способствуют укреплению социальной защиты и поддержанию покупательной способности пенсионеров.

Изменения в пенсионной системе России в 2025 году демонстрируют стремление правительства улучшить условия жизни пенсионеров. Реализация данных мер показывает ответственный подход к управлению социальными рисками и обеспечивает значительную поддержку населению в период инфляционных изменений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

если в квартире появились мыши куда обращаться

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Важное в РТ

2 дня назад

Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

ремонт предпусковых подогревателей в Москве

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

29 минут назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Снимаем тревожность с современных родителей: казанский стоматолог ответила на спорные вопросы о здоровье детских зубов

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников