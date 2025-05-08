Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Не френч и не стилеты: три главных маникюра на май - пальцы выглядят моложе и нежнее

В 2025 году модный маникюр — это не только цвет...

storage.googleapis.com

Подписаться на Дзен.канал

В 2025 году модный маникюр — это не только цвет, но и текстура, свет, эффект движения. Стиль стал мягче, а руки — визуально моложе. Рассказываем о трех трендах, которые уже доминируют в салонах.

1. Дуохром — цвет, который меняется

Что это: покрытие, которое переливается разными оттенками в зависимости от угла освещения.

  • Популярные сочетания: розово-золотой, сине-фиолетовый, лавандовый с мятным, персиковый с голубым.

Лайфхак: дуохром особенно красиво смотрится на миндалевидных и мягко-квадратных ногтях средней длины. Можно нанести на один-два ногтя — как модный акцент.

2. Молочный маникюр — новая версия нюда

Что это: плотное покрытие цвета тёплого молока или сливок, заменяющее прозрачные нюды.

Эффект: ухоженность, чистота, мягкий объём.

Фишка: техника молочный пудинг с бархатистым, матовым финишем. Подбирайте подтон под кожу:

  • теплый — с желтоватым отливом,
  • холодный — с лёгкой розовинкой.

Украсить можно тонким золотом, блёстками, минимализмом.

3. Горошек — по-новому

Что это: принт polka dot в формате nail art. Теперь — в объёмной версии:

  • «плавающие» точки в слоях геля;
  • градиент из горошин от кутикулы к кончику ногтя.

Популярные сочетания:

  • терракотовые точки на лавандовом фоне,
  • серебро на изумрудном.

Маникюр может быть ярким или нейтральным, но всегда — необычным и модным.

Весной и летом 2025 года в моде:

  • свежесть,
  • мягкие формы,
  • умные акценты,
  • и маникюр, который подчёркивает индивидуальность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Вечная гроза прошла через века: ученые в шоке от озера Маракайбо

Интересное в Казани

20 часов назад

Тайный код города: где в Казани учатся искусству быть “здесь и сейчас”

жидкости для холодного тумана дезинсекция

Не у нас

5 часов назад

Рязанский священник Камышанов ответил на претензии к ценам в храмах

Не у нас

5 часов назад

Археологи нашли храм исцеления: От мира живых до мира мертвых один шаг

ремонт кузова спб в Санкт-Петербурге

Не у нас

5 часов назад

Афонский старец Паисий рассказал о будущем России в 2030 году

Не у нас

19 часов назад

Ученые изучают шокирующую гипотезу о древнем Египте про Пирамиду Атлантиды

Не у нас

день назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

Не у нас

день назад

Telegraph: китайцы завершили работу над брошенным Западом ядерным проектом
Лонгриды
час назад

Как прожить на среднюю зарплату в Татарстане — и возможно ли это вообще?

71 тысяча рублей — именно такую сумму официальн...

Не у нас

5 часов назад

Naked Science: геологи изучили процессы под земной корой за 400 млн лет

Интересное в Казани

день назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму

Не у нас

5 часов назад

Раскопки, прошедшие в Иерусалиме, доказали факт захоронения Иисуса

Не у нас

6 часов назад

Турэксперт Лозунов предупредил о городах, где терпеть не могут туристов
В аэропорту Казани сохраняются ограничения на р...
Новости Казани
день назад

В аэропорту Казани сохраняются ограничения на рейсы

Не у нас

6 часов назад

В поисках внеземного: названы популярные у россиян мистические туры

Не у нас

6 часов назад

OFID: Птичий грипп H5N1 угрожает людям через кошек

Не у нас

6 часов назад

Опасность затаилась во льдах Антарктиды: чем грозит пробуждение древних вирусов
Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить де...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау