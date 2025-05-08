Не френч и не стилеты: три главных маникюра на май - пальцы выглядят моложе и нежнее
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В 2025 году модный маникюр — это не только цвет, но и текстура, свет, эффект движения. Стиль стал мягче, а руки — визуально моложе. Рассказываем о трех трендах, которые уже доминируют в салонах.
1. Дуохром — цвет, который меняется
Что это: покрытие, которое переливается разными оттенками в зависимости от угла освещения.
- Популярные сочетания: розово-золотой, сине-фиолетовый, лавандовый с мятным, персиковый с голубым.
Лайфхак: дуохром особенно красиво смотрится на миндалевидных и мягко-квадратных ногтях средней длины. Можно нанести на один-два ногтя — как модный акцент.
2. Молочный маникюр — новая версия нюда
Что это: плотное покрытие цвета тёплого молока или сливок, заменяющее прозрачные нюды.
Эффект: ухоженность, чистота, мягкий объём.
Фишка: техника молочный пудинг с бархатистым, матовым финишем. Подбирайте подтон под кожу:
- теплый — с желтоватым отливом,
- холодный — с лёгкой розовинкой.
Украсить можно тонким золотом, блёстками, минимализмом.
3. Горошек — по-новому
Что это: принт polka dot в формате nail art. Теперь — в объёмной версии:
- «плавающие» точки в слоях геля;
- градиент из горошин от кутикулы к кончику ногтя.
Популярные сочетания:
- терракотовые точки на лавандовом фоне,
- серебро на изумрудном.
Маникюр может быть ярким или нейтральным, но всегда — необычным и модным.
Весной и летом 2025 года в моде:
- свежесть,
- мягкие формы,
- умные акценты,
- и маникюр, который подчёркивает индивидуальность.
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