Не френч и не стилеты: три главных маникюра на май - пальцы выглядят моложе и нежнее

В 2025 году модный маникюр — это не только цвет, но и текстура, свет, эффект движения. Стиль стал мягче, а руки — визуально моложе. Рассказываем о трех трендах, которые уже доминируют в салонах.

1. Дуохром — цвет, который меняется

Что это: покрытие, которое переливается разными оттенками в зависимости от угла освещения.

Популярные сочетания: розово-золотой, сине-фиолетовый, лавандовый с мятным, персиковый с голубым.

Лайфхак: дуохром особенно красиво смотрится на миндалевидных и мягко-квадратных ногтях средней длины. Можно нанести на один-два ногтя — как модный акцент.

2. Молочный маникюр — новая версия нюда

Что это: плотное покрытие цвета тёплого молока или сливок, заменяющее прозрачные нюды.

Эффект: ухоженность, чистота, мягкий объём.

Фишка: техника молочный пудинг с бархатистым, матовым финишем. Подбирайте подтон под кожу:

теплый — с желтоватым отливом,

холодный — с лёгкой розовинкой.

Украсить можно тонким золотом, блёстками, минимализмом.

3. Горошек — по-новому

Что это: принт polka dot в формате nail art. Теперь — в объёмной версии:

«плавающие» точки в слоях геля;

градиент из горошин от кутикулы к кончику ногтя.

Популярные сочетания:

терракотовые точки на лавандовом фоне,

серебро на изумрудном.

Маникюр может быть ярким или нейтральным, но всегда — необычным и модным.

Весной и летом 2025 года в моде: