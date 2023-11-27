Не берите ни в коем случае, даже по акции: в Роскачестве назвали марки шпрот, которые могут разочаровать

Специалисты Российской системы качества в преддверии новогодних застолий приняли решение проверить один из самых популярных продуктов у россиян для праздничного стола, шпроты. Итоги исследования оказались огорчающими, так как большинство исследуемых образцов оказались некачественными, сообщает PRIMPRESS.

Проверку проходили 22 торговых отечественных бренда, производящих консервированные шпроты, среди которых только 6 получили одобрение Роскачества. К ним относятся шпроты под марками «За Родину», «Наш промысел», «5 морей», «Ультрамарин», Торговый Дом МС и «Дикое море», так как в продукции от перечисленных производителей не было обнаружено нарушений Государственных стандартов, а также экспертами не было выявлено фальсификации, как с остальными образцами, не вошедшими в рейтинг рекомендованных.

Другими словами, 16 проверяемых продуктов от отечественных брендов оказались подделками, так как внутри банки оказалась не та рыба, которая была заявлена на упаковке.