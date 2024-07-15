«Не берите этот чай даже даром»: Росконтроль перечислил 3 популярных бренда, которые оказались в черном списке

Чай остаётся одним из самых популярных напитков в России, играя важную роль в повседневной жизни многих россиян. Он не только согревает в холодные дни, но и служит поводом для дружеских встреч. Однако недавнее исследование Росконтроля показало, что качество чая может сильно варьироваться, что подчеркивает необходимость внимательного выбора этого напитка.



Как оказалось, не каждый чай на российском рынке можно отнести к продукту с высоким качеством. Некоторые их проверяемых образцов содержали в себе плесень. Продукт был направлен в "черным список" после такого.



Но исследователям также удалось выделить и те бренды, что наоборот заслуживают доверие потребителей. Среди них марки Lipton, "Бета-чай. Королевское качество", Greenfield, "Майский", а также Ahnad Tea.



Специалисты Росконтроля рекомендуют потребителям не покупать черный чай из Москвы, который содержит листья и черешки, которые были грубо измельчены. Такой состав может значительно снижать качество продукта. Отмечается, что чаще всего такие чаи продают по достаточно низким ценам. Но эта экономия будет стоить вам здоровья..Эксперты советуют потребителям обращать внимание на место происхождения чая, методы его обработки, внешний вид листьев, дату упаковки и наличие сертификатов качества. Тщательный выбор поможет насладиться не только вкусом, но и полезными свойствами чая, богатого антиоксидантами и другими важными для здоровья веществами.Результаты этого исследования подчёркивают, что правильный выбор чая не только улучшит ваши вкусовые ощущения, но и принесёт пользу вашему здоровью, позволяя избежать потенциально опасных загрязнителей. В конечном итоге, забота о качестве чая — это забота о собственном благополучии и здоровье.