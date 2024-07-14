«Не берите этот чай даже даром»: Росконтроль назвал 3 популярных бренда, которые попали в черный список

Чай в России служит не просто напитком, но и значимым аспектом культурных традиций и моментов отдыха. По последним результатам исследований Росконтроля, качество этого напитка значительно варьируется в зависимости от бренда и страны производства.



Основные выводы из отчёта Росконтроля:





Обратите внимание на репутацию производителя и страну происхождения.

Проверяйте дату упаковки и состав продукта, избегая сомнительных добавок.

Отдавайте предпочтение устоявшимся и проверенным брендам для гарантии качества и безопасности.

Исследование развенчало распространённое заблуждение, что чай в пакетиках неизменно бывает плохого качества. К примеру, чай под маркой "Бета-чай. Королевское качество" заслужил высокие рейтинги. Такие известные бренды, как Greenfield, Lipton и Ahmad Tea, также подтвердили своё качество. Однако обнаружились и проблемные образцы: зелёные чаи из Шри-Ланки и Ленинградской области превысили допустимые нормы плесени, а черные чаи от некоторых производителей не соответствовали ожидаемым стандартам качества.



Исследование подчеркивает важность тщательного выбора чая, так как качественный продукт приносит не только удовольствие от вкуса, но и пользу для здоровья благодаря богатому содержанию антиоксидантов и других ценных элементов. Внимание к деталям при выборе чая позволяет максимизировать его полезные свойства и наслаждаться каждой чашкой.