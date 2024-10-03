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"Не берите даже по акции": Роскачество определило сосиски, которые лучше обходить за километр

Роскачество недавно завершило анализ сосисок, п...

toptver.ru

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Роскачество недавно завершило анализ сосисок, представленных на рынке, обращая внимание на качество и безопасность продукции. Исследование призвано помочь потребителям сделать осознанный выбор.

Почему некоторые сосиски стоит избегать

Анализ показал, что сосиски марки "Атрус" заняли нижние строчки рейтинга. Продукт выделялся серо-розовым цветом и получил негативные отзывы за вкус и аромат. Основной проблемой оказалось наличие сульфитредуцирующих клостридий, что может свидетельствовать о плохих условиях хранения на фабрике. Несмотря на это, в сосисках не обнаружено антибиотиков или тяжелых металлов.

Низкое качество молочных сосисок марки "Микоян"

Сосиски "Микоян" также не рекомендуются для покупки из-за обнаруженного в них антибиотика доксициклина и высокого уровня бактериальной загрязненности. Однако, как отмечает Роскачество, эти проблемы могут быть устранены при готовке: сосиски следует варить не менее 10 минут при температуре 60 градусов.

Выводы и рекомендации для потребителей

Это исследование подчеркивает важность тщательного выбора сосисок. Роскачество продолжает следить за качеством продовольственных товаров, предоставляя необходимую информацию для здорового питания. Потребителям следует внимательно изучать состав продукта и не пренебрегать правильной термической обработкой.

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