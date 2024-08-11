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Не берите даже для блинов: Росконтроль рассказал о марках молока, которые лучше оставить на полке магазина

Недавно Росконтроль завершил подробное исследов...

fairysoft.ru

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Недавно Росконтроль завершил подробное исследование, касающееся молочных продуктов, которые продаются в российских магазинах. В ходе этого исследования было тщательно проверено более пятидесяти марок молока, приобретенных в различных розничных сетях, чтобы оценить их качество на основе строгих лабораторных тестов.

Анализ показал разнообразие молочных изделий на рынке, включая как качественные продукты, так и такие, которые могут нести определенные риски для здоровья. Молоко бренда «Экомилк» произвело отличное впечатление: в его составе нет антибиотиков и консервантов, а также выдающиеся вкусовые характеристики. Кроме того, бренды, такие как «Село зеленое», «Простоквашино» , «Вкуснотеево»заслужили похвалу за свою натуральность, подтвержденную отсутствием в составе растительных жиров и порошкового молока.


В результате удалось узнать о нескольких брендах, которые стали предметом озабоченности. Например, молоко бренда «Маруся» отнесено к категории не рекомендованных для потребления - в нем обнаружили кишечную палочку и выше норм показатели микрофлоры. Аналогично, в продукции марок «Честное коровье молоко» и «36 копеек» были обнаружены фитостерины, указывающие на добавление растительных жиров в их состав.

Эксперты Росконтроля рекомендуют потребителям проявлять бдительность при покупке молочных продуктов, предпочитая проверенные и надежные бренды. Результаты данного исследования подчеркивают важность строгого контроля за качеством молочных изделий на рынке и необходимость осведомленности потребителей о том, что они покупают.

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