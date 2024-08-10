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Не берите даже для блинов: Росконтроль назвал марки молока, которые советует оставить на полке магазина

В ходе проведённого Росконтролем масштабного ан...

hobby-blog.ru

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В ходе проведённого Росконтролем масштабного анализа молочного рынка России выяснилось, что на полках магазинов находится значительное количество фальсифицированной продукции. Специалисты рекомендуют покупателям быть осторожными и избегать покупки некоторых брендов, так как их употребление может быть небезопасным для здоровья, сообщает портал news-komi.

Эксперты Центра экспертизы Росконтроля проверили более 50 популярных марок молока, приобретённых в различных супермаркетах страны. Продукция была протестирована на соответствие ряду важных критериев, таких как безопасность, соответствие заявленному составу и вкусовые характеристики.

Некоторые бренды показали хорошие результаты. Например, молоко «Экомилк» с жирностью 3,2% получило высокие оценки за качество и безопасность, подтвердив отсутствие антибиотиков и консервантов.

Также среди лучших оказались такие марки, как «Село зеленое», «Вкуснотеево», «Простоквашино» и «Молоко нашей дойки». Эти бренды подтвердили своё высокое качество, так как их продукция не содержит растительных жиров и изготовлена исключительно из натурального молока.

Однако не все производители соответствуют высоким стандартам. Молоко марки «Маруся» было включено в список опасных продуктов из-за выявления в нём кишечной палочки и превышения допустимого уровня микрофлоры. Бренды «Честное коровье молоко» и «36 копеек» были признаны фальсифицированными, так как в их составе обнаружены фитостерины, что указывает на использование растительных жиров и неподлинное происхождение продукта.

Потребителям следует быть внимательными при выборе молочной продукции, опираясь на результаты независимых исследований, чтобы избежать покупки некачественных и потенциально вредных товаров.

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