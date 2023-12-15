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Названы орехи, стабилизирующие уровень сахара и холестерина в крови

Названы орехи, стабилизирующие уровень сахара и холестерина в крови

mynut.ru

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Стало известно, что регулярное употребление в пищу древесных орехов значительно улучшает состояние здоровья человека, сообщает «Газета.RU».

Ученые провели исследование, где было задействовано более 80 человек. Испытуемые были разделены на две группы, первая из которых в течения дня употребляла грецкие орехи, миндаль, макадамию и пекан, а вторая в тоже время перекусывала углеводными продуктами.

Спустя почти 5 месяцев провели анализ крови всех участников эксперимента, и результаты показали, что у людей, которые в течение всех 19 недель ели орехи, улучшился показатель метаболического состояния, а также повысились чувствительность к инсулину и уровень хорошего холестерина, который снижает риски развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. А вот испытуемые, употреблявшие углеводные перекусы, набрали в весе, а уровни сахара и холестерина лучше не стали.

Добавим, что повысить уровень хорошего холестерина в крови человека могут помочь такие продукты как жирная рыба, куриная грудка, индейка, свекла и жареный картофель. Однако его показатель тоже не должен превышать норму, в противном случае есть риск заработать заболевания. Поэтому специалисты советуют ответственно и «без фанатизма» подходить к своему рациону питания.

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