Названы орехи, нормализующие уровень сахара и холестерина в крови

Ученые из Вандербильтского университета пришли к выводу, что древесные орехи положительно влияют на состояние организма человека, нормализуя уровни глюкозы и холестерина в крови, сообщает «Газета.RU».

Исследование длилось 19 недель, и в нем было задействовано 84 человека, одна часть которых перекусывала грецкими орехами, макадамией, миндалём и пеканом, а вторая употребляла углеводные продукты.

По истечении срока, все участники исследования сдали кровь на анализ, где выяснилось, что у людей, перекусывающих орехами, улучшилось метаболическое здоровье и повысился уровень «хорошего холестерина» в крови, а также было обнаружено, что у них более здоровая масса тела, чем у испытуемых, употреблявших углеводные продукты.

Добавим, что повышенное содержание холестерина в организме человека может стать причиной развития атеросклероза, что в свою очередь может привести к таким заболеваниям как стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт.