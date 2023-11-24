Названы 5 вещей, говорящих о низкой самооценке хозяйки

Каждой хозяйке хочется, чтобы в ее доме все источало уют и комфорт. Тем не менее есть и такие жилые помещения, в которых находится физически неприятно: этому виной могут служить цвета интерьера, пыль на полках, куча старых вещей, непорядок и многое друго. Но говорит ли плохое внешнее состояние квартиры только о том, что женщина, проживающая в ней ленивая и небрежная? Психологи утверждают, что нет: если в квартире хаос и беспорядок, это может сигнализировать о том, что у хозяйки серьезные душевные проблемы. Специалисты назвали 5 квартирных признаков, которые свидетельствуют о плохом психологическом состоянии женщины, пишет pg11.

Беспорядок

Если в доме постоянно царит беспорядок, вещи разбросаны по всей квартире, грязные посуды валяются в раковине, это может свидетельствовать о низкой самооценке и разрушенной психологической стабильности.

Заброшенность и запустение жилого помещения

Неухоженный внешний вид дома могут указывать на то, что владелец не уделяет должного внимания своему окружению, а это может быть признаком депрессии или других эмоциональных проблем.

Отсутствие личных пространств и украшений

Если в доме отсутствуют фотографии, сувениры или другие предметы, которые могут олицетворять важные моменты из жизни владельца, это может свидетельствовать о недостатке самореализации и удовлетворения собой.

Старые вещи и хлам

Захламленное помещение кучами старых вещей, которые давно никем не используются вызовет неприятные впечатления у любого человека. Женщина, которая собирает ненужные предметы и не может расстаться со старыми, вероятнее всего, страдает неврозом и тревожным расстройством, утверждают врачи. Более того, собирая ненужное барахло у себя дома, мы засоряем свой разум.

Декор

Отсутствие декора указывает на эмоциональные проблемы, но и наоборот, заваленная безделушками квартира и обставленная разноцветной режущей глаза мебелью также говорит о том, что психологическое состояние хозяйки не в порядке. Гармонично подобранные цвета в помещении создают приятную атмосферу и свидетельствуют о том, что женщина заботиться о своем доме и его внешнем виде, однако неподходящие друг друга цвета в интерьере делают все наоборот. Врачи заявили, что такое явление может быть не из-за плохого вкуса, а из-за тяжелых душевных проблем.