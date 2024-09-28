В контексте текущих напряжённых событий на Украине, в России активно обсуждается вероятность нового мобилизационного этапа. Вадим Козюлин, возглавляющий центр ИАМП при Дипломатической академии МИД РФ, в интервью для NEWS.ru указал на возможное скорое возобновление мобилизации. Это может быть вызвано усиленной подготовкой украинских войск, в том числе за счёт обучения западными инструкторами и привлечения иностранных наёмников.

Козюлин подчеркнул, что дебаты о дислокации военных подразделений НАТО, включая Иностранный легион Франции, могут спровоцировать Россию к мобилизационным действиям в случае серьёзного ухудшения ситуации на фронте.

Однако, согласно Козюлину, за последние пару лет необходимость в дополнительной мобилизации не возникала благодаря наличию достаточного количества контрактников и эффективной информационной кампании, включая патриотические мероприятия. Осведомлённость и патриотизм молодёжи, воспитываемые на примерах героев СВО, также играют свою роль в поддержании стабильности.

Александр Коц, военный журналист, отмечает, что недавнее увеличение численности армии по указу президента Владимира Путина может рассматриваться как мера предосторожности, позволяющая избежать немедленной мобилизации. В его взгляде, формирование дополнительных резервных бригад и расширение военного контингента могут быть связаны с подготовкой к возможным более масштабным конфликтам, например, с участием стран НАТО.

Ситуация требует тщательного анализа, так как она влияет не только на внутриполитическую атмосферу в России, но и на международные отношения, подчёркивая напряжённость в региональной безопасности Европы.