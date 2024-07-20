Назван обновленный график выхода на пенсию - прописали по годам

В 2018 году Россия внесла ключевые корректировки в свою пенсионную систему, решив увеличить возраст выхода на пенсию. Это решение стало важным шагом в ответ на экономические и демографические изменения в стране, так как последний раз возраст был установлен еще в 1932 году.

Реформа была реализована поэтапно, что позволило населению легче адаптироваться к нововведениям. Введение нововведений сопровождалось мерами для обеспечения социальной защиты, в том числе сохранением определенных льгот для таких групп, как многодетные женщины и граждане с длительным трудовым стажем.

Детали обновленного графика пенсионного возраста: