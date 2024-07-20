Назван обновленный график выхода на пенсию - прописали по годам
ptoday.ru
В 2018 году Россия внесла ключевые корректировки в свою пенсионную систему, решив увеличить возраст выхода на пенсию. Это решение стало важным шагом в ответ на экономические и демографические изменения в стране, так как последний раз возраст был установлен еще в 1932 году.
Реформа была реализована поэтапно, что позволило населению легче адаптироваться к нововведениям. Введение нововведений сопровождалось мерами для обеспечения социальной защиты, в том числе сохранением определенных льгот для таких групп, как многодетные женщины и граждане с длительным трудовым стажем.
Детали обновленного графика пенсионного возраста:
- Женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения начнут получать пенсии в возрасте 55,5 и 60,5 лет соответственно.
- Для тех, кто родился на год позже, пенсионный возраст увеличен до 56,5 и 61,5 лет.
- К 2024 году, женщины родившиеся в 1966 году и мужчины 1961 года рождения смогут уходить на пенсию в 58 и 63 года соответственно.
- К 2026 году для женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года пенсионный возраст достигнет 59 и 64 лет.
- К 2028 году пенсионный возраст стабилизируется на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, родившихся в 1968 году и позже.
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