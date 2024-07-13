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Навсегда будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз в июле

Так, начиная с 70 лет, пенсионеры имеют право на удвоение фиксированной выплаты, а после достижения 80-летнего возраста — выплата удваивается автоматически

pixabay

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С недавнего времени граждане старше 70 лет получили доступ к новой государственной льготе, которая значительно упрощает их финансовое положение, но использование этой льготы связано с определенными ограничениями. По словам пенсионного консультанта Анастасии Киреевой, это изменение предоставит пожилым значительное увеличение фиксированных выплат к пенсии.

Эксперт поясняет, что с возрастом поддержка со стороны государства становится ещё более значимой. Так, начиная с 70 лет, пенсионеры имеют право на удвоение фиксированной выплаты, а после достижения 80-летнего возраста — выплата удваивается автоматически. Эта мера призвана облегчить жизнь старшего поколения, особенно тех, кто перешагнул 80- и 90-летний рубеж.

Помимо увеличения выплат, государство также помогает пожилым людям с оплатой коммунальных услуг. В разных регионах действуют программы, позволяющие пенсионерам значительно снизить свои расходы на жилищно-коммунальные услуги. С 70 лет пенсионеры платят только половину стоимости услуг по капитальному ремонту, а после 80 лет — вообще освобождаются от этих платежей.


Анастасия Киреева указывает, что для воспользования предложенными льготами необходимо удовлетворять определенные условия. Обычно такие льготы доступны для пенсионеров, живущих одни, или для семей без трудоустроенных взрослых. Одним из ключевых критериев является размер жилой площади: в столице, к примеру, льгота действует на жилплощадь до 33 квадратных метров на человека. В случаях, когда фактическая площадь квартиры больше этого стандарта, за дополнительные метры придется заплатить.

Согласно Киреевой, любые изменения в правилах предоставления льгот в будущем будут направлены на улучшение условий для пожилых людей, но окончательное решение будет зависеть от многих факторов, включая экономическую ситуацию и демографические изменения.

Эти меры поддержки активно обсуждаются как в пенсионных кругах, так и среди всех заинтересованных сторон. По мнению экспертов, подобные инициативы не только помогают улучшить качество жизни старшего поколения, но и подчеркивают важность социальной поддержки в стратегии государственной политики.

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