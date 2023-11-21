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Настоящий погодный апокалипсис: начнется сегодня и продлится семь дней подряд

Настоящий погодный апокалипсис: начнется сегодня и продлится семь дней подряд

ИА "Пенза-Пресс"

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В период с 21 по 28 ноября во многих регионах России пройдут снегопады, а в отдельных субъектах жителям стоит готовиться и к ледяным дождям. Об этом рассказали специалисты службы Gismeteo.

Уже сегодня жители большинства регионов Поволжья и Центральной России ощутили настоящую зиму и увидели ее белоснежные наряды. При этом температура воздуха до 21 ноября не опускалась ниже минус 10 градусов. Однако ситуация изменится: завтра многие субъекты нашей страны атакует ужасная погода, сопровождаемая ледяными дождями, снежными заносами, переметами, а также гололедицей и сильнейшим ветром.

Метеорологи предупреждают, что больше всего на текущей неделе безумствовать погода будет на территориях Приволжских регионов. Так, например, в столице Республики Татарстан сегодня пройдут ледяные дожди вперемешку с мокрым снегом, при которых температура воздуха будет составлять от минус 2 до минус 4 градусов, но уже завтра столбики термометров резко упадут до 14 градусов ниже нуля ночью и до минус 9 днем. Спад температуры в Татарстане и ближайших к нему территориях, после пройденных мокрых снегов, станет причиной образования гололеда на дорогах.

Более того, с завтрашнего дня в Центральных субъектах РФ, включая Рязанскую, Московскую и Тульскую области, ожидаются сильные снегопады и мощные порывы ветре до 18 метров в секунду.

А вот россиянам, проживающим на дальневосточных и южных территориях повезло гораздо больше: до середины текущей недели столбики термометров в обеих сторонах нашей страны будут демонстрировать от 1 до 6 градусов тепла. Похолодание начнется приблизительно с 25-26 чисел ноября, сообщили синоптики.


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