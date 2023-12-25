«Настоящий апокалипсис»: синоптики предупредили о жуткой погоде c 25 декабря

Метеорологи предупреждают россиян, что уже сегодня 25 декабря их ожидает очередной аномальный погодный сюрприз, который растянется вплоть до наступления Нового года.

Совсем недавно жители большинства регионов Центральной России были шокированы тем, что в середине декабря к ним неожиданно после сильнейших снегопадов нагрянуло тепло, столбики термометров держались на отметках в плюс три градуса несколько дней. Весь выпавший снег растаял, а дороги и тротуары стали трудными для передвижения, потому что на них образовалась мокрая каша.

На прошедших выходных на территории европейской части страны вернулся минус, и такая погода стала новым испытанием для россиян, так как все то, что растаяло, резко превратилось в лед.

Понедельник 25 декабря встретил жителей Центральных регионов новым ужасающим подарком: сильнейшие снегопады нагрянули в некоторые субъекты нашей страны, продолжаться которые, согласно прогнозу специалистов Gismeteo, будут не один день.

Например, в столице Республики Татарстан за один день выпадет почти 18 мм осадков, что значительно превышает норму: обычно такая величина выпадает за одну неделю. Затем мощность снегопадов снизится, но идти он не перестанет примерно до 4 января. При этом температура воздуха до начала нового 2024 года не опустится ниже минус 10 градусов.