Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет просить добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Колдуны – традиционное белорусское блюдо, которое сочетает в себе нежность картофеля и сочность мясной начинки. Эти картофельные драники с фаршем обязательно понравятся всей семье!

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