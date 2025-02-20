Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет просить добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Колдуны – традиционное белорусское блюдо, котор...

vovoo.ru

Подписаться на Дзен.канал

Колдуны – традиционное белорусское блюдо, которое сочетает в себе нежность картофеля и сочность мясной начинки. Эти картофельные драники с фаршем обязательно понравятся всей семье!

Ингредиенты:

Для теста:

  • Картофель – 600 г
  • Соль, перец – по вкусу

Для начинки:

  • Фарш говяжий – 200 г
  • Фарш куриный – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сливочное масло – небольшой кусочек для сочности
  • Растительное масло – для жарки

Как приготовить белорусские колдуны:

1 Подготовка теста:

  • Очистите картофель и натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок, чтобы колдуны не разваливались. Добавьте соль и перец, перемешайте.

2 Приготовление начинки:

  • Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем. Добавьте соль, перец и небольшой кусочек сливочного масла для сочности. Хорошо перемешайте.

3 Формирование колдунов:

  • Сформируйте из картофельного теста небольшие лепешки, положите в центр начинку и аккуратно закройте края, придавая форму котлетки.

4 Жарка:

  • Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжаривайте колдуны с двух сторон до золотистой корочки. Затем накройте крышкой и томите на слабом огне 10 минут.

5 Подача:

  • Подавайте колдуны горячими со сметаной, зеленью или грибным соусом.

Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием, ешьте вкусно и будьте здоровы!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Половое воспитание в школах Казани: забота о детях или подрыв традиционных ценностей?

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Зимние дни в Казани: топ-идеи для активного отдыха и уютных вечеров

чем опасны укусы клопов

Не у нас

день назад

2 физика подтвердили библейскую версию о происхождении мира

Интересное в Казани

3 дня назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев

сделать свадебную прическу в Краснодаре

Новости Казани

день назад

Казанские торговые центры назвали условия для возвращения западных брендов

Новости Казани

день назад

Стала известна причина смерти 4 студентов в Казани

Новости Казани

9 часов назад

Над Казанью 19 февраля заметили неизвестный объект

Новости Казани

день назад

Под окнами высотки в Казани нашли 14-летнюю девочку в крови

Не у нас

день назад

Ученый опроверг популярные теории о конце света на Земле
Новости Казани
6 часов назад

В Казани 25 февраля могут перекрыть ряд улиц из-за съемок фильма

Проект постановления об ограничении движения се...

Новости Татарстана

13 минут назад

Прокуратура Татарстана добилась увольнения экс-главы Тукаевского района Галиева

Новости России

38 минут назад

ВТБ: на Югорском лыжном марафоне откроют новую трассу

Новости Казани

2 часа назад

В Казани водитель Niva оказался в больнице после ДТП

Не у нас

2 часа назад

В Кемеровской области пьяный водитель на скорости снёс беременную мать с сыном
17-летний подросток в Татарстане убил 64-летнюю...
Новости Татарстана
час назад

17-летний подросток в Татарстане убил 64-летнюю бабушку

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на улице Миславского планируют установить скульптуру Зиланта

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 7 семьям бойцов СВО помогли в получении пособия

Новости Казани

4 часа назад

В Казани в 2025 году подорожали ритуальные услуги
Удалять или не удалять? Казанский хирург расска...
Интересное в Казани
6 дней назад

Удалять или не удалять? Казанский хирург рассказал, когда новообразования на коже опасны