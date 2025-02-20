Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет просить добавки: простой, но очень вкусный рецепт
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Колдуны – традиционное белорусское блюдо, которое сочетает в себе нежность картофеля и сочность мясной начинки. Эти картофельные драники с фаршем обязательно понравятся всей семье!
Ингредиенты:
Для теста:
- Картофель – 600 г
- Соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- Фарш говяжий – 200 г
- Фарш куриный – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Сливочное масло – небольшой кусочек для сочности
- Растительное масло – для жарки
Как приготовить белорусские колдуны:
1 Подготовка теста:
- Очистите картофель и натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок, чтобы колдуны не разваливались. Добавьте соль и перец, перемешайте.
2 Приготовление начинки:
- Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем. Добавьте соль, перец и небольшой кусочек сливочного масла для сочности. Хорошо перемешайте.
3 Формирование колдунов:
- Сформируйте из картофельного теста небольшие лепешки, положите в центр начинку и аккуратно закройте края, придавая форму котлетки.
4 Жарка:
- Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжаривайте колдуны с двух сторон до золотистой корочки. Затем накройте крышкой и томите на слабом огне 10 минут.
5 Подача:
- Подавайте колдуны горячими со сметаной, зеленью или грибным соусом.
Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием, ешьте вкусно и будьте здоровы!
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