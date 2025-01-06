Наши ученые выявили самую полезную крупу — превосходит даже гречку: борется с запорами и уменьшает вес
Пшено, также известное как просо, издавна ценится за свои питательные и полезные свойства. Современные научные исследования подтверждают его уникальные качества. Специалисты из Международного института сельскохозяйственных культур полузасушливых тропиков (Индия) и Университета Рединга (Великобритания) установили, что пшено способствует регуляции уровня сахара в крови. Эти данные, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, основаны на анализе информации из 11 стран.
Чем же так полезно пшено?
Оно имеет богатый состав, что делает его важным элементом здорового питания:
Белки и клетчатка: в одной порции приготовленного пшена содержится 6 граммов белка и 2 грамма клетчатки.
Витамины: группа B и фолиевая кислота.
Минералы: кальций, железо, магний, фосфор.
Польза для организма:
Улучшает работу кишечника и помогает справляться с запорами.
Способствует расщеплению жиров.
Повышает чувствительность к инсулину, что особенно важно для диабетиков.
Снижает уровень триглицеридов, поддерживая здоровье сердца и сосудов.
Поддерживает нервную систему благодаря витаминам группы B.
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