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Наши ученые выявили самую полезную крупу — превосходит даже гречку: борется с запорами и уменьшает вес

Пшено, также известное как просо, издавна ценит...

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Пшено, также известное как просо, издавна ценится за свои питательные и полезные свойства. Современные научные исследования подтверждают его уникальные качества. Специалисты из Международного института сельскохозяйственных культур полузасушливых тропиков (Индия) и Университета Рединга (Великобритания) установили, что пшено способствует регуляции уровня сахара в крови. Эти данные, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, основаны на анализе информации из 11 стран.

Чем же так полезно пшено?

Оно имеет богатый состав, что делает его важным элементом здорового питания:

Белки и клетчатка: в одной порции приготовленного пшена содержится 6 граммов белка и 2 грамма клетчатки.

Витамины: группа B и фолиевая кислота.

Минералы: кальций, железо, магний, фосфор.

Польза для организма:

Улучшает работу кишечника и помогает справляться с запорами.

Способствует расщеплению жиров.

Повышает чувствительность к инсулину, что особенно важно для диабетиков.

Снижает уровень триглицеридов, поддерживая здоровье сердца и сосудов.

Поддерживает нервную систему благодаря витаминам группы B.

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