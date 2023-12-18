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«Нас вынудили»: Набиуллина объяснила россиянам, почему им станут недоступны кредиты и ипотека

«Нас вынудили»: Набиуллина объяснила россиянам, почему им станут недоступны кредиты и ипотека

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Несколько дней назад состоялось заседание Совета директоров Банка России, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки, что в свою очередь сильно повлияет на стоимость кредитов и вкладов в Российской Федерации, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

В связи с тем, что в нашей стране инфляционное давление продолжает держаться на высоком уровне, другими словами, цены на товары и услуги стремительно растут, Центробанк РФ решил повысить ключевую ставку до 16 годовых процентов. Активное развитие инфляции в России связано с быстрым увеличением внутреннего спроса, превышающего выпуск товаров и услуг.

Согласно итогам текущего года, инфляция будет составлять от 7 до 7,5%, однако по предположениям Банка России, повышение базовой процентной ставки до 16% годовых поможет снизить уровень инфляционного давления до 4 - 4,5%.

Ранее Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что финансовая организация готова пойти на любые меры, чтобы сдержать инфляцию и в то же время с ней бороться.

Напомним, что ключевая ставка оказывает непосредственное влияние на стоимость кредитов, ипотек и вкладов в российском государстве. А именно, чем выше ключевая ставка, тем невыгоднее брать кредиты и ипотеки ввиду их дорогой цены, но в то же время, при высокой ключевой ставке повышается доходный процент с накопительных вкладов, что может обрадовать россиян, желающих открыть вклад.

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