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«Нас вынудили»: Набиуллина объяснила резкий рост цен в России

«Нас вынудили»: Набиуллина объяснила резкий рост цен в России

novyefoto.ru

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Эльвира Набиуллина, Председатель ЦБ РФ, заявила, что рост цен на куриные яйца и мясо в нашей стране связан не только с высоким инфляционным давлением, но еще и с резким повышением спроса среди населения на данные продукты, пишет news.ru.

Согласно словам Главы Центробанка, инфляция служит лишь одним из факторов увеличения стоимости различных товаров и услуг, и на цену яиц и курицы значительно повлиял резко возросший спрос среди россиян. Повышенную потребность населения РФ в настоящее время отечественное производство удовлетворить не в состоянии, поэтому происходит повышение цен.

На данный момент в России одобрен беспошлинный ввоз яиц из зарубежных стран, чтобы у граждан была возможность покупать этот продукт по приемлемой цене.

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