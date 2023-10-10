Налоги отменяются: с граждан России, зарабатывающих менее 30 000 рублей в месяц, не будут взымать подоходный налог

Депутаты ЛДПР выступили с предложением изменить порядок налогообложения для физических лиц, подготовив законопроект, подразумевающий освобождение от налогов или же их увеличение, в зависимости от размера дохода.

Перемены в действующей системы налогообложения предполагают введение новых величин подоходного налога: от 0% до 35%, где с граждан, зарабатывающих менее 360 тысяч рублей в год не будет взиматься налог, граждане с доходами от 360 тысяч до 5 млн. рублей будут платить 13%, а налог населения с заработанными от 5 до 10 млн. в год составит 15%. Самый высокий процент подоходного налога составит 35% при доходе более 100 миллионов рублей в год. Тем самым законопроект заключается в том, что чем выше зарплата, тем выше налог.

По словам представителя ЛДПР Ярослава Нилова, нововведения в налоговую систему России облегчат борьбу с уклонителями от платы налогов, а также перенесут тяжесть налоговых сборов с людей с низкими зарплатами на граждан с более высокими доходами.