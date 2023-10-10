Новости России
· Ульяна Сенько

Налоги отменяются: с граждан России, зарабатывающих менее 30 000 рублей в месяц, не будут взымать подоходный налог

Налоги отменяются: с граждан России, зарабатывающих менее 30 000 рублей в месяц, не будут взымать подоходный налог

ostrovrusa.ru

Подписаться в Telegram

Депутаты ЛДПР выступили с предложением изменить порядок налогообложения для физических лиц, подготовив законопроект, подразумевающий освобождение от налогов или же их увеличение, в зависимости от размера дохода.

Перемены в действующей системы налогообложения предполагают введение новых величин подоходного налога: от 0% до 35%, где с граждан, зарабатывающих менее 360 тысяч рублей в год не будет взиматься налог, граждане с доходами от 360 тысяч до 5 млн. рублей будут платить 13%, а налог населения с заработанными от 5 до 10 млн. в год составит 15%. Самый высокий процент подоходного налога составит 35% при доходе более 100 миллионов рублей в год. Тем самым законопроект заключается в том, что чем выше зарплата, тем выше налог.

По словам представителя ЛДПР Ярослава Нилова, нововведения в налоговую систему России облегчат борьбу с уклонителями от платы налогов, а также перенесут тяжесть налоговых сборов с людей с низкими зарплатами на граждан с более высокими доходами.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

уничтожение тараканов в москве идеальной чистоты в кухне уйти от нежданных гостей

Новости Татарстана

20 часов назад

Поразила жюри своим талантом: оперная певица из Казани прошла в шоу «Голос» в Германии

Новости Казани

день назад

Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

сколько стоит шпаклевать стены в Москве

Новости Казани

5 часов назад

Работы будут идти четыре года: «Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров

Новости Казани

день назад

Казанский водитель автобуса ежедневно бросает пассажиров

Новости Казани

5 часов назад

«Это гражданский долг перед страной»: предпринимательница Татарстана записалась добровольцем на СВО

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев
Новости Казани
8 часов назад

Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Новости Татарстана

3 часа назад

Екатерина Климушина представит Татарстан в финале международного конкурса красоты

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

Интересное в Казани

4 часа назад

Список интересных вакансий — 09-15 октября

Новости Татарстана

4 часа назад

«Давайте используем год максимально эффективно»: Ильсур Метшин хочет привлечь еще туристов в Казань благодаря саммиту
В здании разместятся мастерские: из ЦУМа планируют сделать место притяжения людей
Новости Татарстана
2 минуты назад

В здании разместятся мастерские: из ЦУМа планируют сделать место притяжения людей

Новости Татарстана

4 часа назад

Проверка завершилась без замечаний: в Высокой Горе построили новый соципотечный дом

Новости Казани

4 часа назад

Остановили из-за коронавируса: планируется возобновление поездов из Казани в Ташкент

Новости Татарстана

5 часов назад

Выросла на 20%: стала известна средняя зарплата жителей Набережных Челнов
Перенесли благодаря круглосуточным работам: в Казани открыли движение по мосту на Назарбаева
Новости Казани
час назад

Перенесли благодаря круглосуточным работам: в Казани открыли движение по мосту на Назарбаева