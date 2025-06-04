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Налог за перевод на банковскую карту: когда его придется платить, а когда – нет

В интернете появились публикации о том, что с 1...

kasheloff.ru

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В интернете появились публикации о том, что с 1 июня банки начнут автоматически списывать подоходный налог с всех денежных переводов между гражданами. Разберёмся, есть ли для этого законодательные основания.

С 1 июня вступает в силу Федеральный закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, направленный на борьбу с дистанционными хищениями средств. Закон обязывает банки усиливать контроль за операциями клиентов, в частности:

  • Проверять операции выдачи наличных через банкоматы на признаки мошенничества (например, нетипичный характер операции, использование нового устройства, наличие в базе мошеннических данных и т. д.).

Если операция вызовет подозрения, банк может ограничить выдачу наличных до 50 000 рублей в сутки и уведомить клиента о причинах.

Однако закон не вводит новых правил по налогообложению денежных переводов между гражданами. Федеральная налоговая служба (ФНС) официально подтвердила, что переводы между физлицами, являющиеся дарением или возвратом займа, не облагаются налогом. Налог возникает только при получении дохода за товары, услуги или работы.

Таким образом, слухи о массовом автоматическом списании налогов с переводов не соответствуют действительности и служат источником лишней тревоги. Рекомендуется доверять информации из официальных и проверенных источников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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