Наклеили за пять минут и не совсем мерзнем: из окон больше не сквозит, а подоконник теплый
PROKAZAN
Зима с каждым днем берет верх, и многие уже успели ощутить, как холодный ветер проникает через щели в окнах. Проблема старых оконных рам знакома многим россиянам, особенно в домах с историей. Но что делать, если нет возможности заменить окна на новые?
Ответ прост: бюджетное и эффективное утепление своими руками.
Проблема сквозняков: откуда они берутся?
Чаще всего холод проникает через микротрещины в рамах, зазоры между стеклом и резиновыми уплотнителями, а также плохо прилегающие створки. Такие «слабые места» не только снижают комфорт в доме, но и увеличивают счета за отопление.
Решение за пять минут: наклейки и утеплители
Секрет быстрого утепления окон заключается в использовании специальных материалов, которые можно легко найти в любом хозяйственном магазине. Вот что понадобится:
- Самоклеящийся уплотнитель. Это лента из поролона, силикона или резины, которую можно наклеить по периметру створок. Она плотно закрывает зазоры и предотвращает сквозняки.
- Теплоотражающая пленка. Наклеивается на стекло, создавая дополнительный барьер от холода и сохраняя тепло внутри помещения.
- Силиконовый герметик. Заполнит трещины и зазоры между рамой и стеной.
Как сделать окна теплыми за пять минут
- Очистите поверхности от пыли и жира. Для этого подойдет обычная влажная тряпка или средство для мытья окон.
- Наклейте уплотнительную ленту на места, где створки соприкасаются с рамой. Убедитесь, что лента ровно ложится и не пропускает воздух.
- Если используете теплоотражающую пленку, аккуратно закрепите ее на стекле, разглаживая мягкой тряпочкой, чтобы не образовывались пузырьки воздуха.
- Герметиком заделайте любые видимые щели.
Эффективность проверена временем
Специалисты утверждают, что такие меры могут сократить потерю тепла через окна до 30%. Кроме того, это заметно снижает уровень сквозняков и увеличивает комфорт в доме. Утепление не требует больших затрат: комплект материалов обойдется в среднем от 300 до 1000 рублей, в зависимости от площади окон.
Бонус: теплый подоконник
Чтобы сделать подоконник теплым и избавиться от ощущения ледяного воздуха, можно воспользоваться простым лайфхаком. Постелите на подоконник тонкую термоизоляционную подложку, которую легко замаскировать декоративной тканью. Это не только согреет зону у окна, но и добавит уюта в интерьере.
Когда стоит задуматься о замене окон?
Если окна старые и рамы начали разрушаться, утепление может стать лишь временным решением. Современные стеклопакеты обладают лучшей теплоизоляцией и в долгосрочной перспективе окупаются за счет снижения затрат на отопление. Но до момента замены недорогие утеплительные меры помогут с комфортом пережить зиму.
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