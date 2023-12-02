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Начнется в 2024 году: россиян предупредили о важнейшей с 90-х годов денежной реформе

Начнется в 2024 году: россиян предупредили о важнейшей с 90-х годов денежной реформе

dialog1918.ru

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Россиянам рассказали, что в ближайшем будущем в нашей стране появится новая национальная валюта, которая станет третьей по счету, а также позволит сделать платежные транзакции более удобными, быстрыми и прозрачными, сообщает progorodsamara.

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что в грядущем 2024 году начнется тестирование новой денежной формы - цифрового рубля. Такой вид денежных средств планируется ввести прежде всего для того, чтобы использовать ее для социальных выплат и субсидий. Цифровая валюта будет обладать одной уникальной отличительной чертой - окрашиванием, которое позволит видеть, на что расходуются государственные выплаты, к примеру, положенные на потребности детей. Дело в том, что нечестные родители очень часто тратят «детские» деньги на личные нужды, к которым могут относится погашение долгов и кредитов, что является недопустимым.

Минфин уточнил, что в 2024 году цифрой рубль будут тестировать, и если все пройдет успешно, то новая валюта будет введена в оборот наряду с привычными всем наличными и безналичными в 2025.

Центральный банк РФ объяснил, что данная форма денежных средств будет предназначена строго для расчетов, и на инвестиции и вклады ее использовать будет нельзя. Храниться же цифровой рубль будет на специальной платформе ЦБ России, а привязка к определенной финансовой организации требоваться не будет.

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