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Начнется уже сегодня: Сбербанк приятно удивил российских пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

Начнется уже сегодня: Сбербанк приятно удивил российских пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

fn-volga.ru

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Представители Сбербанка рассказали гражданам Российской Федерации, что уже с сегодняшнего дня в отделениях банка пенсионеры могут прийти за новой полезной и, самое важное, бесплатной услугой, передал новостной портал progorod59.

Суть новой услуги заключается в том, что в отделениях вышеназванного финансового учреждения будут проходить специальные бесплатные обучающие семинары для пожилых граждан России, использующих банковские карты. На лекциях сотрудники Сбербанка будут объяснять о преимуществах использования банковских карт, методах защиты от мошенников, а также о процессе снятия денег с карты.

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