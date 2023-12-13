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«Начнется уже 13 декабря»: вводится новый запрет по отпускам для всех россиян

«Начнется уже 13 декабря»: вводится новый запрет по отпускам для всех россиян

predanie.timepad.ru

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В Государственную думу на рассмотрение был внесен законопроект, который подразумевает изменение в процедуре назначения отпуска для россиян, в том числе предполагаемое нововведение будет касаться и тех ситуаций, когда сотрудник требует отпуска в срочном порядке, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты по труду объяснили, что перемены могут произойти в процессе выплат отпускных для тех россиян, которые трудятся в компаниях официально. В настоящее время сроки зачисления денег за отдых строго прописаны в Трудовом кодексе РФ: в полном объеме сумма отпускных должна поступать сотруднику за три дня до начала отпуска, а если дни отдыха начались с выходного или с праздника, то деньги должны быть выплачены за день до них.

Однако случаются такие ситуации, когда работник желает выйти в отпуск в самые ближайшие дни, что в свою очередь создает трудности с выплатой отпускных: например, если сотрудник уходит отдыхать через два дня после подачи заявления на отпуск, то прописанные сроки выплат отпускных в ТК РФ не будут соблюдены.

Вышеназванную спорную ситуацию как раз поможет решить рассматриваемый законопроект. Согласно содержанию документа, российские депутаты предлагают установить сроки выплаты отпускных для вышеописанной спорной ситуации: если выплаты приходят сотруднику на банковскую карту, то отпускные должны быть зачислены через два дня после того, как руководитель подписал заявление работника на продолжительные выходные.

В тех случаях, если выплаты сотрудник получается наличными деньгами, то их, согласно законопроекту, будут выдавать сразу после завершения отпуска. На другие же действия руководства компании в процессе начисления отпускных будет наложен полный запрет.

К примеру, если бы данный закон сейчас действовал, то сотрудник, подавший заявление на отпуск сегодня, получил бы деньги за выходные уже 13-14 декабря.

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