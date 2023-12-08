«Начнется ультраполярное вторжение и будет 6 дней»: синоптики резко изменили прогноз на 9 декабря

Гражданам Российской Федерации рассказали, что в ближайшие дни во многих регионах начнутся страшнейшие морозы, сообщает Татар-информ.

Метеорологи объясняют, что уже сегодня произойдет столкновение циклона и антициклона в Центральной части России, которое станет причиной наступления аномальных холодов.

К примеру, жителям Республики Татарстан уже было объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 13 декабря. В среднем по региону температура воздуха будет колебаться между минус 25-29 градусами. Однако в некоторых частях Татарстана ртутный столбик будет показывать трескучий мороз, равный 34 градусам ниже нуля.

Эксперты также рассказали, что наступление страшных холодов связано с вторжением на территории России мощного порыва арктического воздуха, который профессор КФУ Юрий Переведенцев назвал «ультраполярным вторжением».

В конце недели, а именно 9 и 10 декабря температура воздуха в регионах Поволжья будет составлять от минус 32 до минус 38 градусов, вместе с тем дни будут солнечными без осадков.