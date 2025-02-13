Начнётся сегодня и продлится 7 дней: опасная погода ожидается в более чем 10 регионах страны на этой неделе

Россия стоит на пороге экстремальных погодных условий: мощные ветра, снегопады и гололед ожидаются в более чем десяти регионах страны на этой неделе.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, подчеркивает серьёзность ситуации, указывая на значительные скорости ветра, достигающие в некоторых районах до 40 м/с.

Ожидаемые погодные условия

Северо-Запад, Урал, и Сибирь: В регионах, таких как Ненецкий автономный округ, Коми, Пермский край и Свердловская область, прогнозируется снег с ветром, достигающим 20–26 м/с. В Сибири, включая Томскую область и южные районы Красноярского края, ожидаются метели и ветра до 25 м/с.

Чукотка: На Чукотке предвидятся самые сильные порывы ветра — до 40 м/с, что сопровождается сильным снегопадом и падением видимости.

Потенциальные последствия и меры безопасности

Эти погодные условия могут вызвать значительные неудобства для жителей затронутых регионов и стать причиной чрезвычайных ситуаций:

Проблемы с транспортировкой: Ожидаются задержки и отмены в расписании общественного и частного транспорта.

Риск аварий на дорогах: Повышенная опасность скольжения и плохая видимость могут привести к ДТП.

Перебои с электроснабжением: Сильный ветер может нарушить работу электросетей, вызывая длительные отключения электроэнергии.

Власти рекомендуют жителям затронутых районов принять следующие меры предосторожности:

Ограничить перемещения на автомобиле в период пика непогоды.

Следить за обновлениями погодных условий через надёжные источники.

Подготовиться к возможным перебоям в подаче энергии: иметь в наличии запас воды, еды и необходимые медикаменты.

Обеспечить безопасность дома: проверить крепление всех элементов, которые могут быть повреждены ветром.

Специалисты предсказывают, что к концу февраля погодные условия должны стабилизироваться. Ожидается возвращение к климатическим нормам с уменьшением интенсивности ветров и снижением осадков, сообщает iz.ru.