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Начнётся сегодня и продлится 7 дней: опасная погода ожидается в более чем 10 регионах страны на этой неделе

Россию ожидает неделя экстремальной погоды с ме...

magadanpravda.ru

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Россия стоит на пороге экстремальных погодных условий: мощные ветра, снегопады и гололед ожидаются в более чем десяти регионах страны на этой неделе.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, подчеркивает серьёзность ситуации, указывая на значительные скорости ветра, достигающие в некоторых районах до 40 м/с.

Ожидаемые погодные условия

  • Северо-Запад, Урал, и Сибирь: В регионах, таких как Ненецкий автономный округ, Коми, Пермский край и Свердловская область, прогнозируется снег с ветром, достигающим 20–26 м/с. В Сибири, включая Томскую область и южные районы Красноярского края, ожидаются метели и ветра до 25 м/с.
  • Чукотка: На Чукотке предвидятся самые сильные порывы ветра — до 40 м/с, что сопровождается сильным снегопадом и падением видимости.

Потенциальные последствия и меры безопасности

Эти погодные условия могут вызвать значительные неудобства для жителей затронутых регионов и стать причиной чрезвычайных ситуаций:

  • Проблемы с транспортировкой: Ожидаются задержки и отмены в расписании общественного и частного транспорта.
  • Риск аварий на дорогах: Повышенная опасность скольжения и плохая видимость могут привести к ДТП.
  • Перебои с электроснабжением: Сильный ветер может нарушить работу электросетей, вызывая длительные отключения электроэнергии.

Власти рекомендуют жителям затронутых районов принять следующие меры предосторожности:

  • Ограничить перемещения на автомобиле в период пика непогоды.
  • Следить за обновлениями погодных условий через надёжные источники.
  • Подготовиться к возможным перебоям в подаче энергии: иметь в наличии запас воды, еды и необходимые медикаменты.
  • Обеспечить безопасность дома: проверить крепление всех элементов, которые могут быть повреждены ветром.

Специалисты предсказывают, что к концу февраля погодные условия должны стабилизироваться. Ожидается возвращение к климатическим нормам с уменьшением интенсивности ветров и снижением осадков, сообщает iz.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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