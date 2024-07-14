Начнется полная демобилизация: генерал-лейтенант Гурулев объяснил, когда ее ждать

В последнее время волнующий вопрос для многих россиян, отправленных в рамках частичной мобилизации на Украину, заключается в перспективах их возвращения. На эту актуальную тему прокомментировал ситуацию Андрей Гурулев, член Комитета Госдумы по обороне, осветив важные аспекты по положению мобилизованных военнослужащих.



Гурулев уточнил, что возможность возвращения на родину представится только после того, как будет подписан официальный указ о демобилизации. Он также отметил, что в настоящее время все мобилизованные граждане рассматриваются как контрактники, что влечет за собой необходимость исполнения служебных обязанностей на неопределенный срок до момента издания указа о демобилизации.





21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, целью которой было призвание около 300 тысяч резервистов для участия в военных действиях. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что к началу ноября было мобилизовано указанное количество граждан.Кроме того, Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, сообщил, что с начала 2023 года до августа в армию по контракту вступили более 231 тысячи человек.На данный момент точные даты демобилизации не объявлены, и предполагается, что она будет проведена в соответствии с текущей военной ситуацией и достигнутыми результатами. В то время как мобилизованные продолжают выполнять свои долги, общественность и семьи ожидают дальнейших указаний от государственных органов, сообщает pnp.ru