«Начнется 26 декабря и будет 13 дней подряд»: синоптики дали неожиданный прогноз

Россиянам рассказали о новом климатическом периоде, который начнется уже во вторник 26 декабря и будет продолжаться минимум 2 недели подряд, пишет PRIMPRESS.

Согласно прогнозу синоптиков, внезапное изменение погоды произойдет преимущественно в центральных регионах Российской Федерации.

Декабрь встретил жителей России сильными морозами, которые затем в середине месяца неожиданно сменились оттепелью. Плюсовая температура в текущем декабре побила все предыдущие климатические рекорды. Однако уже 23 декабря столбики термометров снова начали сползать вниз, и в Россию вернулась зима.

Теперь же специалисты заявили, что тепло придет гораздо раньше, чем положено. А именно, с 26 декабря ожидается, что температура воздуха в Центральной России снова поднимется выше нуля и продержится на такой отметке несколько недель.

Например, в Москве и Московской области уже завтра столбики термометров продемонстрируют плюс один градус, а к началу нового 2024 года дотянутся до трех градусов тепла.

Согласно прогнозу метеорологов, очередной период оттепели продержится до 8 января, а затем температура воздуха начнет постепенно снижаться и достигнет своей нормы от минус 5 до минус 10 градусов.