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Начнется 16 декабря и будет 12 дней подряд: синоптики неожиданно изменили прогноз

Начнется 16 декабря и будет 12 дней подряд: синоптики неожиданно изменили прогноз

nyafoto.ru

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Согласно прогнозу синоптиков, на территорию Российской Федерации надвигается серия мощных атлантических циклонов, которая принесет за собой рекордные количества осадков в виде снега. Более того, жителей Центральной части страны ожидает еще один совсем нерадостный погодный сюрприз.

Специалисты метеорологической службы Gismeteo поделились с россиянами прогнозом на ближайшие две недели, где рассказали, что уже 16 декабря Центральный и Приволжские регионы России начнут атаковывать сильнейшие снегопады. Вместе с тем температура воздуха начнет стремительно повышаться, что создаст чудовищные условия на дорогах.

Например, в Республике Татарстан с 16 декабря начнет падать снег, а на следующей неделе к нему присоединится плюсовая температура и ледяные дожди. Всего за 12 дней в Татарстане выпадет 29,5 мм осадков, в то время как декабрьская норма равна 50 миллиметрам. Пиковыми по количеству падающего снега станут 20 и 26 декабря, так как в эти дни снегопады будут колоссальными.

Закончатся снегопады не ранее наступления января 2024 года. Однако суровые тридцатиградусные морозы наконец-то покинут Центральную Россию, и столбики термометров минимум до конца года не опустятся ниже минус 20 градусов.

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